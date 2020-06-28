Праздники и выходные дни в Украине в июле: сколько будем отдыхать

В июле украинцы будут больше всего работать
В июле 2020 года украинцы получат самое большое количество рабочих дней – 23 дня. Выходных будет всего 8 дней. Официальных государственных праздников в Украине, которые бы предполагали дополнительные выходные, в июле не будет.
Выходными днями станут:
Кроме того, в июле в Украине будут отмечаться такие праздники:
1 июля - День архитектуры Украины
2 июля - День работника государственной налоговой службы Украины
5 июля - День Военно-Морских Сил Украины
6 июля - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины
7 июля - День работника природно-заповедного дела
11 июля - Всемирный день народонаселения
12 июля - Всемирный день бортпроводника
12 июля - День рыбака
16 июля - День бухгалтера
18 июля - Международный день Нельсона Манделы
19 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
26 июля - День флота Украины
26 июля - День работников торговли
28 июля - Международный день борьбы с вирусными гепатитами
28 июля - День PR-специалиста
30 июля-3 августа - Курбан-байрам
31 июля - День системного администратора
Напомним, ранее мы писали о том, что в конце июня украинцы будут отдыхать три дня подряд в честь дня Конституции.
А также рассказывали о том, какие православные праздники будут отмечать в Украине в июле 2020 года.
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Автор: Анна Шиканова