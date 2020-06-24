Православный календарь на июль: про какие важные праздники нужно помнить

Православный календарь на июль также богат событиями и очень важен для верующих
Православный календарь на июль 2020 расскажет про важные для христиан восточного обряда дни. Во второй месяц лета нас ждет два великих недвунадесятых праздника - Рождество Иоанна Предтечи (Ивана Купала) 7 июля и День Петра и Павла или Петров день 12 июля.
Для справки, великих праздников в календаре - 17. Пять из них не принадлежат к двенадцати важнейших после Пасхи, но все равно считаются великими.
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи, Иванов день
В этот великий праздник православные празднуют Рождество Иоанна Крестителя. В Евангелии сказано, что Иоанн - ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии. Отметим, что в народе 7 июля более известно, как праздник Ивана Купала. Ранее он был приурочен к дню летнего солнцестояния (24 июня по старому стилю).
8 июля - День Петра и Февронии
В этот день поминают святых Петра и Февронию. Они являются покровителями семьи и брака.
11 июля - окончание поста
11 июля заканчивается Петров пост, который начался 15 июня - через неделю после Дня Святой Троицы. Количество постных дней каждый год разное, ведь оно зависит от переходящих праздников - Троицы и Пасхи. В этом году Петров пост длится 26 дней.
12 июля - День святых апостолов Петра и Павла
В этот великий православный праздник чтят память апостолов Петра и Павла. Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы приняли святое мученичество в один день.
28 июля - День крещения Киевской Руси
Этот день является особенным православным праздником для украинцев. Он приурочен к тому, что Святой Владимир крестил Киевскую Русь и обратил нас в христианство в 988 году.
Ранее мы писали про Петров пост в 2020 году, когда он начинается и какие есть ограничения.
А также сообщали, какие православные праздники будет отмечать Украина в июне 2020.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Styler