Івана Купала в Україні: традиції, звичаї і заборони свята

Івана Купала – народне свято східних слов'ян, який відзначається 7 липня і присвячене найвищому розквіту природи. Особливе значення має ніч перед святом, з нею пов'язано дуже багато давніх традицій і звичаїв.

Івана Купала – дуже давнє свято. У нього існує дві дати: перша за старим стилем – 20-22 червня, і в цей час свято відзначали навіть язичники. Після появи християнства свято почали відзначати у ніч з 6 на 7 липня. В Україні це свято збігається з одним з великих православних свят – Різдвом Іоанна Предтечі.

Що категорично не можна робити на Івана Купала

У ніч з 6 на 7 липня не можна спати. За стародавніми повір'ями, в цю ніч прокидається вся нечисть – відьми, змії, водяники, русалки, перевертні.

В цей період не можна нічого віддавати, продавати, займати – всі ці процеси ведуть до бідності та втрат.

Не можна купатися поодинці, оскільки нечиста сила може затягнути під воду навіть відмінних плавців. Від води варто триматися якомога далі вагітним жінкам, дітям та людям похилого віку.

Не можна підіймати речі або гроші, знайдені на дорозі. Вони можуть бути заговореними нечистою силою.

Традиції та обряди на Івана Купала

На свято незаміжні дівчата збирають трави та квіти й плетуть з них вінки. Перед заходом сонця вони спускають вінки на воду і стежать за тим, куди вони попливуть. Якщо вінок пливе далеко від берега, то значить заміжжя скоро. В яку сторону поплив вінок – звідти й буде наречений.

Якщо вінок залишається біля берега, то його господиню чекають неприємності. Якщо вінок пливе в центр і його не забирає течією, значить найближчий рік пройде без змін.

Улюбленою забавою на Івана Купала у молоді – це вогнища. Збираються великою компанією, розпалюють багаття, що символізує очищення душі.

Стрибають через вогонь по одинці, а також парами. Якщо молоді не розтиснуть руки, то союз буде довгим і міцним.

На вечірніх вогнищах спалюють старі речі, щоб позбутися негативної енергії.

Умивання з ранковою росою на Івана Купала додає сили та енергії.

Головна легенда Івана Купала – пошуки цвіту папороті. У давнину вважалося, що ця рослина цвіте один раз в році й той, кому пощастить побачити це цвітіння – буде щасливий все життя.

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