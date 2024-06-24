Івана Купала 2024: що можна і що не можна робити за народними звичаями

Свято Івана Купала

Іван Купала (він же Купайло) - давній персонаж з українських міфів і легенд, який пов'язаний зі святкуванням літнього сонцевороту. Досі немає однієї думки щодо походження імені "Купало". Є версія, що воно походить від слова "купа" - що означає вступ у шлюб, поєднання жіночого та чоловічого початку.

Друга версія каже, що назва Івана Купала походить із язичницьких ритуалів очищення та омивання, яке відбувалося в річках і озерах у день літнього сонцестояння. За старим календарем свято Івана Купала збігалося із днем літнього сонцестояння.

Купальські свята мають дуже багато звичаїв, які продовжують передаватися з покоління в покоління.

Головні традиції на свято Івана Купала (фото: Getty Images)

Різдво Іоанна Предтечі

Існує інша версія походження свята. Вважається, що назва "Івана Купала" - це слов'янський варіант імені Іоанн Хреститель, оскільки воно буквально перекладається з грецької як "купатель, погружатель".

Іоанн Хреститель - великий пророк і святий мученик, також відомий як Предтеча, тобто попередник Ісуса Христа.

Його головна місія полягала в тому, щоб розпізнати Спасителя серед людей і повідомити про Його прихід. Пізніше Іоанн хрестив Ісуса Христа в річці Йордан, через що й отримав своє друге церковне прізвисько.

Цього дня слід відвідати церкву і помолитися святому Іоанну. Йому моляться про щастя, здоров'я, сімейне щастя. Бездітні пари можуть просити про успішне зачаття. Вважається, що Святий Іоанн може допомогти навіть парам, які вже втратили надію, адже він сам народився у літніх батьків.

Свято Івана Купала символізує не лише християнське шанування Іоанна Хрестителя, але і язичницькі ритуали очищення водою, що проводилися у відкритих водоймах.

Іоанн Предтеча в пустелі (зображення: Вікіпедія)

Час святкування

Свято продовжується з вечора і до самого ранку наступного дня. За народними віруваннями, зранку треба вмиватися росою - в цей день вона здатна покращити здоров'я та зберегти красу.

Купання

На свято Івана Купала купатися не можна. Раніше люди вірили, що в цю ніч прокидається вся нечисть, що живе по лісах, полям і річкам: русалки, водяні, мавки та всі інші. Вони можуть затягнути людину під воду і втопити.

А вже наступного дня, після сходу сонця, вода вважається цілющою та здатною змивати все погане з тіла і душі. Тому раніше цей день означав початок літнього сезону.

Багаття як символ Сонця (фото: Getty Images)

Багаття

Чи не найголовніша традиція свята - палити велике багаття. Вогонь був символом захисту та очищення та навколо нього проводилися масові народні гуляння та різні ритуали.

Вважалося, що якщо закохані зможуть перестрибнути багаття, не роз'єднавши рук, їхня любов триватиме все життя. За повір'ями, вогонь також відлякував злих духів, які прокидалися у цей день.

Ворожіння

За традиціями, цієї ночі незаміжні дівчата ворожили на кохання. Вони плели вінки з квітів і трави, іноді навіть лаштували запалені свічки та із заходом сонця пускали їх по воді.

Як ворожили за вінком:

пливе добре, а свічка не потухає - незабаром дівчина вийде заміж

кружляє на місці - дівуватиме ще рік

потоне - взагалі не вийде заміж або залишиться вдовою.

Також вважалося, що куди вінок попливе - звідти слід чекати на нареченого. До того ж якщо вінок плавав по центру річки, це означало, що рік пройде без значних змін, а якщо його прибило до берега - слід чекати на горе.

На Івана Купала дівчата пускали вінки по воді (фото: ugcc.church)

Квітка папороті

Також існує повір’я, що це єдиний день у рік, коли заквітає папороть. Вважається, що знайти її може лише молодий хлопець, обов'язково неодружений або єдиний син у сім'ї.

Оскільки квітку охороняє потойбічна сила, її дуже важко знайти. Але той, хто зможе це зробити, отримає особливі здібності: бачити майбутнє, розуміти мову птахів і звірів і навіть зцілювати хворих.