Ивана Купала 2024: что можно и что нельзя делать по народным обычаям

Праздник Ивана Купала

Иван Купала (он же Купайло) - древний персонаж из украинских мифов и легенд, связанный с празднованием летнего солнцеворота. До сих пор нет одного мнения о происхождении имени "Купало". Есть версия, что оно происходит от слова "купа" - что означает вступление в брак, сочетание женского и мужского начала.

Вторая версия говорит, что название Ивана Купала происходит из языческих ритуалов очищения и омовения, которое происходило в реках и озерах в день летнего солнцестояния. По старому календарю праздник Ивана Купала совпадал с днем летнего солнцестояния.

Купальские праздники имеют множество обычаев, которые продолжают передаваться из поколения в поколение.

Главные традиции в праздник Ивана Купала (фото: Getty Images)

Рождество Иоанна Предтечи

Есть другая версия происхождения праздника. Считается, что название "Ивана Купала" - это славянский вариант имени Иоанн Креститель, поскольку оно буквально переводится с греческого как "купатель, погружатель".

Иоанн Креститель - великий пророк и святой мученик, также известный как Предтеча, то есть предшественник Иисуса Христа.

Его главная миссия заключалась в том, чтобы распознать Спасителя среди людей и сообщить о Его пришествии. Позже Иоанн крестил Иисуса Христа в реке Иордан, из-за чего и получил свое второе церковное прозвище.

В этот день следует посетить церковь и помолиться святому Иоанну. Ему молятся о благополучии, здоровье, семейном счастье. Бездетные пары могут просить об успешном зачатии. Считается, что Святой Иоанн может помочь даже потерявшим надежду парам, ведь он сам родился у пожилых родителей.

Праздник Иоанна Купала символизирует не только христианское почитание Иоанна Крестителя, но и языческие ритуалы очищения водой, проводимые в открытых водоемах.

Иоанн Предтеча в пустыне (изображение: Википедия)

Время празднования

Праздник продолжается с вечера и до самого утра следующего дня. По народным верованиям утром нужно умываться росой - в этот день она способна улучшить здоровье и сохранить красоту.

Купание

На праздник Ивана Купала купаться нельзя. Раньше люди верили, что в эту ночь просыпается вся нечисть, живущая по лесам, полям и рекам: русалки, водяные, мавки и все остальные. Они могут затащить человека под воду и утопить.

А на следующий день, после восхода солнца, вода считается целебной и способной смывать все плохое с тела и души. Потому раньше этот день означал начало летнего сезона.

Костер как символ Солнца (фото: Getty Images)

Костер

Едва ли не самая главная традиция праздника - жечь большой костер. Огонь был символом защиты и очищения и вокруг него проводились массовые народные гуляния и разные ритуалы.

Считалось, что если влюбленные смогут перепрыгнуть костер, не разъединив рук, их любовь будет продолжаться всю жизнь. По поверьям, огонь также отпугивал злых духов, просыпавшихся в этот день.

Гадание

По традиции этой ночью незамужние девушки гадали на любовь. Они плели венки из цветов и травы, иногда даже пристраивали зажженные свечи и с закатом пускали их по воде.

Как гадали по венку:

плывет хорошо, а свеча не потухает - вскоре девушка выйдет замуж

кружит на месте - будет удивлять еще год

утонет - вообще не выйдет замуж либо останется вдовой.

Также считалось, что куда венок поплывет - оттуда следует ждать жениха. К тому же, если венок плавал по центру реки, это означало, что год пройдет без значительных изменений, а если его прибило к берегу - следует ожидать горе.

На Ивана Купала девочки пускали венки по воде (фото: ugcc.church)

Цветок папоротника

Также существует поверье, что это единственный день в году, когда цветет папоротник. Считается, что найти его может только молодой парень, обязательно холостой или единственный сын в семье.

Поскольку цветок охраняет потусторонняя сила, его очень трудно найти. Но тот, кто сможет это сделать, получит особые способности: видеть будущее, понимать язык птиц и зверей и даже исцелять больных.