Івана Купала 2024: коли дата свята за новим календарем, заборони і традиції

Івана Купала (також відоме як Купала, Купайло) - це одне з найдавніших і найулюбленіших свят в Україні. Воно походить з дохристиянських часів і символізує кохання та продовження роду.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли саме відзначаємо свято Івана Купала, чому це свято важливе та які його традиції.
У 2024 році дата святкування Івана Купала змінилася через перехід України на новоюліанський календар. Раніше це свято відзначали 7 липня.
Тепер парафіяни ПЦУ і УГКЦ святкують всі неперехідні православні свята на 13 днів раніше, тому Івана Купала відзначатимуть 24 червня.
Історія Івана Купала дуже стара. Свято має язичницьке коріння і пов'язане з літнім сонцестоянням, найдовшим днем і найкоротшою ніччю в році. Люди вірили, що це свято приносить їм удачу і плодючість.
Потім його пов'язали з Іваном Хрестителем і почали відзначати як час очищення від гріхів.
У давніх записах говориться, що це свято завжди було важливим для слов'ян.
Назву "Івана Купала" придумали через його зв'язок із купанням у водоймах.
В різних частинах України назва свята може відрізнятися, наприклад, "Сонцекрес" або "Купайло".
Купальські обряди уособлюють єднання з природою:
Пошук квітки папороті, яка, за легендою, розцвітає лише в цю єдину ніч у році, вважається головною традицією.
Легенда стверджує, що ця квітка має особливі магічні властивості, допомагаючи розуміти мову тварин та знаходити приховані скарби.
Які існують забобони цього дня:
Нагадаємо, раніше вже з'явився церковний календар на літо 2024 року.
Читайте також церковний календар свят на червень.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ, Вікіпедія.