Ивана Купала 2024: когда дата праздника по новому календарю, запреты и традиции

Ивана Купала (также известное как Купала, Купайло) - это один из самых древних и любимых праздников в Украине. Оно происходит из дохристианских времен и символизирует любовь и продолжение рода.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно отмечаем праздник Ивана Купала, почему этот праздник важен и какие его традиции.
В 2024 году дата празднования Ивана Купала изменилась из-за перехода Украины на новоюлианский календарь. Ранее этот праздник отмечали 7 июля.
Теперь прихожане ПЦУ и УГКЦ празднуют все непереходные православные праздники на 13 дней раньше, поэтому Ивана Купала будут отмечать 24 июня.
История Ивана Купала очень старая. Праздник имеет языческие корни и связан с летним солнцестоянием, самым длинным днем и кратчайшей ночью в году. Люди верили, что этот праздник приносит им удачу и плодовитость.
Затем его связали с Иоанном Крестителем и начали отмечать как время очищения от грехов.
В древних записях говорится, что этот праздник всегда был важен для славян.
Название "Ивана Купала" придумали из-за его связи с купанием в водоемах.
В разных частях Украины название праздника может отличаться, например, "Сонцекрес" или "Купайло".
Купальские обряды олицетворяют единение с природой:
Поиск цветка папоротника, который, по легенде, расцветает только в эту единственную ночь в году, считается главной традицией.
Легенда утверждает, что этот цветок обладает особыми магическими свойствами, помогая понимать язык животных и находить скрытые сокровища.
Какие существуют предрассудки в этот день:
Напомним, ранее уже появился церковный календарь на лето 2024 года.
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При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, Википедия.