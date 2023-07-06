Івана Купала 2023: що обов'язково потрібно зробити, щоб зберегти красу та здоров'я

Обряди та традиції на Івана Купала

До заходу сонця напередодні дня Івана Купала всім без винятку необхідно сходити у лазню чи викупатися у водоймі. Якщо ви не встигли це зробити ввечері, то потрібно почекати до світанку, але не купатися темної ночі, оскільки існував переказ, що русалки або водяний можуть потягнути людину на дно.

Вночі на берегах водойм наші предки розпалювали багаття, навколо яких і відбувалися основні дійства. Люди вірили, що саме в цей час виходять на землю лісовики, відьми та інша нечисть, а вода та вогонь захищають від них.

Біля купальського багаття збиралася молодь, водила хороводи, люди співали та танцювали. Коли полум'я багаття ставало трохи нижче, стрибали через вогонь, щоб очиститись.

Ще один популярний звичай на Івана Купала полягає в тому, що дівчата, які мріють якнайшвидше вийти заміж, у ніч на Івана Купала голяка тричі оббігали житнє поле. Люди вірили, що в цьому випадку наречена насниться своєму нареченому і він обов'язково знайде її.

Вважалося також, що на Івана Купала можна перевірити на міцність стосунків. Молода пара бралася за руки і стрибала через багаття. Якщо під час стрибка вона не розтулила рук, то союз буде довгим. Разом з тим, стрибати через багаття з ким завгодно не можна, це необхідно робити тільки з коханим.

Вогнища цієї ночі палили ще й тому, що вважалося, що так можна відлякати нечисть.

У цей час також збирали трави, оскільки вважалося, що вони набувають цілющої сили.

Грошовий обряд на Івана Купала

Наші пращури вірили, що для залучення грошей у сім'ю, в купальську ніч, після проведення всіх гулянь, слід повернутися додому і перерахувати всі гроші і сховати їх, а після цього лягти спати.

Вранці необхідно витягнути гроші зі схованки і повільно перерахувати ще кілька разів. Вважалося, що цей простий ритуал має принести до будинку матеріальне благополуччя.