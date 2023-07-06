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Ивана Купала 2023: что обязательно нужно сделать, чтобы сохранить красоту и здоровье

Фото: Ивана Купала празднуется с 6 на 7 июля (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Праздник Ивана Купала отмечают 7 июля, а ночь перед ним окутана мистикой. По преданию, нужно найти цветок папоротника, который обладает магической силой. Этот древнейший праздник связан с огнем и водой, дарующей жизнь. Именно эти две стихии являются ключевыми для праздника.

Что обязательно нужно сделать на Ивана Купала - читайте в материале Styler.

Обряды и традиции на Ивана Купала

До захода солнца накануне дня Ивана Купала всем без исключения необходимо сходить в баню или искупаться в водоеме. Если вы не успели это сделать вечером, то нужно подождать до рассвета, но не купаться в темную ночь, поскольку существовало предание, что русалки или водяной могут утащить человека на дно.

Ночью же на берегах водоемов наши предки разжигали костры, вокруг которых и происходили основные действа. Люди верили, что именно в это время выходят на землю лешие, ведьмы и прочая нечисть, а вода и огонь защищают от них.

Возле купальского костра собиралась молодежь, водила хороводы, люди пели и танцевали. Когда пламя костра становилось немного ниже, прыгали через огонь, чтобы очиститься.

Еще один популярный обычай на Ивана Купала состоит в том, что девушки, мечтающие поскорее выйти замуж, в ночь на Ивана Купала нагишом трижды оббегали ржаное поле. Люди верили, что в этом случае невеста приснится своему жениху и он обязательно отыщет ее.

Считалось также, что на Ивана Купала можно проверить на прочность отношения. Молодая пара бралась за руки и прыгала через костер. Если во время прыжка она не разомкнула рук, то союз будет долгим. Вместе с тем, прыгать через костер с кем попало нельзя, это необходимо делать только с любимым.

Костры в эту ночь жгли еще и потому, что считалось, что так можно отпугнуть нечисть.

В это время также собирали травы, поскольку считалось, что они приобретают целебную силу.

Денежный обряд на Ивана Купала

Также наши предки верили, что для привлечения денег в семью, в купальскую ночь, после проведения всех гуляний, следует вернуться домой и пересчитать все деньги и спрятать их, а после этого лечь спать.

Утром же необходимо вытащить деньги из тайника и медленно пересчитать еще несколько раз. Считалось, что этот простой ритуал должен принести в дом материальное благополучие.

Раньше мы писали, когда мы будем праздновать Спасы по новому календарю.

Также читайте о том, какие церковные праздники будут отмечаться в июле 2023 года.

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