Івана Купала 2023: кращі привітання у віршах, листівках і СМС для найрідніших

Івана Купала - давнє українське народне свято, яке пов'язують з магією, дивами, ворожіннями і обрядами. 7 липня варто робити добрі справи, зізнаватися в щирих почуттях і звісно ж вітати найрідніших з купальськими святами.

Як це зробити за допомогою СМС, віршів і гарних картинок - в матеріалі Styler далі.

Щирі привітання у віршах, листівках та СМС

На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше сяй,

Всіх теплом ти зігрівай!

На Івана на Купала

Надсилаю вам радісний привіт.

Від душі бажаю щастя,

Довгих, блискучих літ.

Нехай чарівний день сьогодні

Усі мрії здійснить.

І Всевишній вас любов'ю,

Миром, благом нагородить.

На Івана на Купала

Всі бажання загадали,

Нехай збудуться надії

І всі заповітні мрії.

З днем Купали вітаємо,

Тільки кращого бажаємо:

Веселіться, відпочивайте,

Про друзів не забувайте.

Ой на Івана, ой та на Купала,

Котилася зоря з неба, та у в воду впала.

А дівчина за водою пустила віночок,

Заплуталась ясна зірка в зелен барвіночок.

А дівчина-чарівниця на долю гадала,

Як узріла ясну зірку, так і заспівала.

Бажаю сонце, щоб сіяло

На свято світле, на Купала,

Щоб ви водили хороводи,

І щоб купальські святі води

З вас змили негаразди й біди,

Відкрили нові краєвиди,

Дали вам сили та кохання,

Здійснили всі ваші бажання!

Як вшанувати близьких гарними картинками та щирими словами

Нехай свято Івана Купала змиє усі ваші негоди, стреси, хвороби та подарує міцне здоров'я, гарний настрій на довгі місяці, молодість та красу, теплі вечори та яскраве сонце у душі.

Зі святом Івана Купала! Бажаю знайти квітучу папороть та своє справжнє кохання! Нехай твої почуття будуть завжди взаємними! Бажаю любові та радості!

Зі святом Івана Купала. Бажаю запалити у своєму серці вогник доброї надії, бажаю залишити всі печалі позаду, бажаю знайти неймовірну силу любові та віри в те, що на тебе чекає велика удача.

Нехай благодать прийде до Вашої оселі, забере з собою прикрощі та смуток! Живіть, любіть та цінуйте кожен момент та кожен прожитий день!

Фото: Getty Images, freepik, pixabay

Зі святом Івана Купала. Нехай буде радісним і багатим твоє життя, нехай запам'ятається яскравими барвами та усмішками це свято. Бажаю здоров'я на довгі роки, щирого кохання та казкової романтики.

Відеопривітання з днем Івана Купала