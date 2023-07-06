Івана Купала 2023: що суворо заборонено робити, щоб не накликати біди й злидні

Свято Івана Купала для українців має особливі традиції, адже воно дуже давнє і походить ще з дохристиянських часів. Воно відзначається паралельно з церковним Різдвом Іоанна Предтечі, Хрестителя Ісуса, проте має дуже багато народних коренів.

Що суворо заборонено робити 7 липня, дізнайтеся в матеріалі Styler далі.

Головна заборона на Івана Купала

Здавна наші пращури вірили, що в ніч з 6 на 7 липня не можна спати. Люди булим щиро переконані, що в ніч на Івана Купала прокидається різна нечисть, яка легко може зайти в будинок.

Щодо купання в водоймах, робити це не можна ввечері 6 липня, і вночі, а от зранку 7 липня це робити не тільки можна, але й треба. Такий обряд може додати здоров'я, щастя, а ще - краси.

Що ще не можна робити 7 липня

Не варто в цей день давати в борг або позичати гроші, адже можна передати в чужі руки своє щастя і долю

Якщо ви побачили долі гроші, в жодному разі їх не підіймайте, бо з ними ви можете принести в дім біди і прикрощі, які їм передав екс-власник

Як і в будь-яке важливе церковне свято, не можна сваритися, лаятися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки

Кажуть, що не можна стригти волосся, щоб не відрізати своє щастя

Носити чорне, темне вбрання в день Івана Купала - погана ідея, кажуть, це може призвести до трагедії в сім'ї

Івана Купала - свято молодості й краси (фото: Getty Images)

Що треба зробити на свято

Купальську ніч з давніх-давен дуже любить молодь. Вона вважається святом молодості й кохання. В цю ніч треба заручатися, кохатися, зачинати дітей.

Один з обрядів, який дійшов до нашого часу - розпалювання великого багаття. Молодь водила хороводи і танцювала біля вогнища.

Через багаття стрибала закохана пара, тримаючись за руки. Якщо під час стрибка вони не відпустили рук один одного - любов буде дуже міцною.

У ніч на Івана Купала дівчата ворожили на ім'я коханої людини, дату весілля і свою долю.

Незаміжні дівчата ворожили на судженого в цю ніч. Вони плели вінки з квітів і трави і пускали їх по воді, а парубки їх діставали. Якщо дівчина поцілує парубка, який дістав її вінок, вони будуть парою.

Також за повір'ями в ніч на Івана Купала зацвітає папороть, яку шукають, щоб отримати "магічні здібності": знаходити скарби, відмикати будь-які замки, бути вічно молодими.

Цього року свято - унікальне

Свято Івана Купала колись співпадало з Днем літного сонцестояння (20-ті числа червня), а після прийняття християнства його "поєднали" з Різдвом Іоанна Хрестителя.

Втім, дата святкування 7 липня, віддалила традиції сонцестояння, але обряди з вшанування Сонця і води лишилися. Якщо ж ПЦУ остаточно перейде на новоюліанський календар, більшість дат зміститься на 13 днів назад, і наступного року ми зможемо відзначати Різдво Іоана Хрестителя 24 червня.