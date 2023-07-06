Як насправді "цвіте" папороть і навіщо її шукати в ніч на Івана Купала

Пошук цвітіння папороті - один з обрядів купальської ночі. Кажуть, що рослина квітне лише раз на рік, в ніч з 6 на 7 липня. І той, хто її знайде, отримає здібності до пошуку багатств і буде дуже везучим в житті.

Що говорить легенда про папороть, і чи дійсно рослина квітне - дізнайтеся з матеріалу Styler далі.

Хто може знайти "квітку" папороті

За повір'ям, ця квітка нібито з'являється лише в купальську ніч, а знайти її може тільки молодий хлопець. Найбільше шансів у неодруженого парубка, який є єдиним сином в родині.

Для цього треба було піти в ліс, заздалегідь обравши місце, де росте папороть, взяти з собою скатертину, на якій святилася паска, та освячений ніж. Потім належить накреслити ножем навколо папороті коло, окропити папороть святою водою й чекати.

Вважається, що розквітає квітка папороті щороку лише в цю ніч, або раз на 3 чи 5 років, або раз в житті для кожної людини. Впізнати її можна за сяйвом, яке випромінює квітка.

Забрати квітку заважає різна нечиста сила, намагаючись налякати шукача, або віднаджує, постаючи в подобі коханої дівчини. Якщо квітку таки вдається знайти молодому, її слід сховати під розрізану шкіру на мізинці, або під шапку чи під сорочку.

Хто відшукає квітку папороті, той нібито отримує магічні здібності: відмикати будь-які замки без ключа, без зусиль розшукувати закопані скарби, а рука, якою зірвано цю квітку, матиме чудодійну силу.

Володар квітки зуміє причарувати будь-яку дівчину, матиме найбільший врожай, відвертатиме град, грім і зливу від своєї ниви, а також не боятиметься злих сил. Він та його дружина будуть завжди молоді та повні сил, а діти здорові, працьовиті й добрі.

Папороть насправді не квітне

Як би не хотілося вірити в красиву легенду, але з ботанічної точки зору папороть ніколи не квітне.

Цей вид рослин дуже давній, і має інший спосіб розмноження - спорами. Вони розташовані на зворотному боці листя і на квіти вже точно не схожі.

Папороть з'явилися на Землі близько 400 мільйонів років тому в середньому девоні (палеозої). Вони були справжніми гігантами та формували рослинний покрив планети, утворюючи цілі ліси.

Зараз на Землі залишилося дуже мало деревоподібних папоротей. При чому сучасні папороті набагато менші за ті, що існували в ранні геологічні періоди.

Ось так відбувається розмноження папороті (фото: miyklas.com.ua)

Звідки взялася легенда

З усім тим, красива стародавня легенда має під собою певні підстави, і навіть не одну.

Першим поясненням може бути насіння іншої квітки, що виростає в розетці папороті і розквітає на маківці рослини.

Друга версія "квітучої" папороті пояснюється її хворобами: через віруси рослина може змінювати форму свого листя, яке стає схожим на своєрідні квіти чи ягоди.

Третій варіант квітучої папороті - види вужачка і гронянка. Ці рідкісні і своєрідні підвиди папороті утворюють щось схоже на пасмо квітів: витягнуту частину листа зі своєрідними "бутончиками" - спорангіями, які відкриваються в суху погоду.

Спори гронянки схожі на квіти (фото: Вікіпеідя)

Папороть вужачка теж схожа на квітку (фото: Вікіпедія)