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Ивана Купала 2023: лучшие поздравления в стихах, открытках и СМС для самых родных

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Пятница 07 июля 2023 07:01
Ивана Купала 2023: лучшие поздравления в стихах, открытках и СМС для самых родных Поздравьте родных с праздником Ивана Купала (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Ивана Купала - древний украинский народный праздник, который связывают с магией, чудесами, гаданиями и обрядами. 7 июля следует делать добрые дела, признаваться в искренних чувствах и, конечно же, поздравлять самых родных с купальскими праздниками.

Как это сделать с помощью СМС, стихов и красивых картинок - в материале Styler далее.

Искренние поздравления в стихах, открытках и СМС

На Ивана на Купала
Повеселее в мире стало!
Солнце, ярче сияй,
Всех теплом ты согревай!

Ивана Купала 2023: лучшие поздравления в стихах, открытках и СМС для самых родных

На Ивана на Купала
Посылаю вам радостный привет.
От души желаю счастья,
Длинных, радостных лет.

Пусть волшебный день сегодня
Все мечты осуществит.
И Всевышний вас любовью,
Миром, благом наградит.

Ивана Купала 2023: лучшие поздравления в стихах, открытках и СМС для самых родных

На Ивана на Купала
Все желания загадали,
Пусть сбудутся надежды
И все заветные мечты.

Ивана Купала 2023: лучшие поздравления в стихах, открытках и СМС для самых родных

С днем Купалы поздравляем,
Только лучшего желаем:
Веселитесь, отдыхайте,
О друзьях не забывайте.

Ивана Купала 2023: лучшие поздравления в стихах, открытках и СМС для самых родных

В Ивана Купала
День вас поздравляю!
Добра и тепла вам
Я в душах желаю.

Пускай воплотятся
Задумки и планы.
Пусть вера вам будет
Знамением главным.

Ивана Купала 2023: лучшие поздравления в стихах, открытках и СМС для самых родных

Пусть праздник Ивана Купала
Будет наполнен весельем,
Чтобы душа ликовала
И мчалось лишь ввысь настроенье!

Традиции все и обряды
Желаю тебе соблюсти!
И в качестве щедрой награды
Волшебный цветочек найти!

Ивана Купала 2023: лучшие поздравления в стихах, открытках и СМС для самых родных

Как поздравить близких красивыми картинками и искренними словами

Пусть праздник Ивана Купала смоет все ваши невзгоды, стрессы, болезни и подарит крепкое здоровье, хорошее настроение на долгие месяцы, молодость и красоту, теплые вечера и яркое солнце в душе.

Ивана Купала 2023: лучшие поздравления в стихах, открытках и СМС для самых родных

С праздником Ивана Купала! Желаю найти цветущий папоротник и свою настоящую любовь! Пусть твои чувства будут всегда взаимны! Желаю любви и радости!

Ивана Купала 2023: лучшие поздравления в стихах, открытках и СМС для самых родных

С праздником Ивана Купала. Желаю зажечь в своем сердце огонек доброй надежды, желаю оставить все печали позади, желаю обрести невероятную силу любви и веры в то, что тебя ждет большая удача.

Ивана Купала 2023: лучшие поздравления в стихах, открытках и СМС для самых родных

Пусть благодать придет в Ваш дом, заберет с собой неприятности и печали! Живите, любите и цените каждый момент и каждый прожитый день!

Ивана Купала 2023: лучшие поздравления в стихах, открытках и СМС для самых родных

Фото: Getty Images, freepik, pixabay

С праздником Ивана Купала. Пусть будет радостной и богатой твоя жизнь, пусть запомнится яркими красками и улыбками этот праздник. Желаю здоровья на долгие годы, искренней любви и сказочной романтики.

Видеопоздравления с днем Ивана Купала

Раньше мы писали, что строго-настрого запрещено делать на Ивана Купала.

Также узнайте, как на самом деле "цветет" папоротник, и зачем его искать в ночь на Ивана Купала.

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