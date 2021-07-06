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Ивана Купала 2021: самый строгий запрет древнего праздника

Автор: Светлана Мащенко

Ивана Купала отмечается традиционно в ночь с 6 на 7 июля. Этот праздник пришел к нам с древних времен, и считается очень мистическим и ритуальным. Одним из главных обычаев являются прыжки через костер и гуляния у воды.

Что строго запрещено делать на Ивана Купала, важные обряды и приметы - читайте ниже в нашем материале.

Что строго запрещено делать на Ивана Купала

Спать - люди верили, что в ночь на Ивана Купала просыпается всякая нечисть, которая легко может зайти в дом.

Купаться в водоемах - это опять же связано с нечистью (русалками, водяными), которая там живет и может вас утянуть на дно. Особенно подальше от воды следовало держаться детям, пожилым людям и беременным женщинам.

Давать в долг или одалживать деньги - так можно передать в чужие руки свое счастье и благополучие.

Подбирать найденные деньги - с ними можно принести в дом все беды и горести, которые передал им бывший владелец.

Ссориться, ругаться, конфликтовать, выяснять отношения.

Стричь волосы - это грозит плохим урожаем.

Носить черные головные уборы - может привести к трагедии в семье.

Приметы и запреты, связанные с прыганьем через костер

  • Чем выше вы прыгнете, тем счастливее и здоровее будете в следующем году.
  • Женщины верили, что прыжки через костер на Ивана Купала помогут избавиться бесплодия.
  • Нельзя прыгать, если вы в паре с другим партнером - это к ссорам и разлуке.
  • Разворошить ногой огонь на Ивана Купала - в семье будут проблемы.
  • Споткнуться, прыгая через костер - к болезни.

Ранее мы писали, что спасатели ГСЧС предупредили украинцев об опасности на праздник Ивана Купала и рассказали, как этого избежать.

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Ивана Купала