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Спасатели предупредили украинцев об опасности на Ивана Купала

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Вторник 06 июля 2021 12:30
Спасатели предупредили украинцев об опасности на Ивана Купала Фото: Спасатели предупредили украинцев об опасности на Ивана Купала (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Праздник Ивана Купала в ночь с 6 на 7 июля многие украинцы традиционно отмечают с кострами и отдыхом у воды. Причем зачастую веселье подкрепляется распитием алкоголя.

Как уберечь себя и близких от потенциальной опасности - читайте ниже в нашем материале.

В пресс-службе ГСЧС рассказал, что праздник Ивана Купала - время усиленного внимания для спасателей, поскольку массовые народные гуляния несут в себе опасность возникновения пожаров, а также чрезвычайных происшествий на воде.

Чтобы безопасно провести праздник, нужно следовать таким советам:

  • Для купания выбирать только специально оборудованные для этого места.
  • Избегать водоемов с быстрым течением и не плавать в одиночку.
  • В воде купаться только в светлое время суток.
  • Категорически нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
  • Не прыгать через "купальский огонь", если не уверены в своих силах.
  • Не оставлять без присмотра ритуальный костер, чтобы не спровоцировать возникновение пожара.
  • Не позволять детям самостоятельно посещать водоемы.

В ГСЧС напомнили, что с начала лета на воде погибли 242 человека. Только за сутки 5 июля утонули 8 человек.

Ранее мы писали про все традиции, приметы, запреты и особенности самого мистического украинского праздника - Дня Ивана Купала.

Также в ПЦУ рассказали, можно ли верующим праздновать Ивана Купала, прыгать через ритуальный костер и совершать другие традиционные обряды.

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ГСЧС Ивана Купала
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Праздник 6 июля: что нельзя делать за день до Ивана Купала
Праздник 6 июля: что нельзя делать за день до Ивана Купала