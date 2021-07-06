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Івана Купала 2021: найсуворіша заборона стародавнього свята

Автор: Світлана Мащенко

Івана Купала відзначається традиційно в ніч з 6 на 7 липня. Це свято прийшло до нас з давніх часів, і вважається дуже містичним і ритуальним. Одним з головних звичаїв є стрибки через багаття і гуляння біля води.

Що суворо заборонено робити на Івана Купала, важливі обряди і прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що суворо заборонено робити на Івана Купала

Спати - люди вірили, що в ніч на Івана Купала прокидається всяка нечисть, яка легко може зайти в будинок.

Купатися у водоймах - це знову ж таки пов'язано з нечистю (русалками, водяними), яка там живе і може вас потягнути на дно. Особливо подалі від води слід було триматися дітям, літнім людям і вагітним жінкам.

Давати в борг або позичати гроші - так можна передати в чужі руки своє щастя і благополуччя.

Підбирати знайдені гроші - з ними можна принести в будинок всі біди і прикрощі, які передав їм колишній власник.

Сваритися, лаятися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки.

Стригти волосся - це загрожує поганим урожаєм.

Носити чорні головні убори -може призвести до трагедії в сім'ї.

Прикмети і заборони, пов'язані зі стрибанням через багаття

  • Чим вище ви стрибнете, тим щасливіше і здоровіше будете в наступному році.
  • Жінки вірили, що стрибки через багаття на Івана Купала допоможуть позбутися безпліддя.
  • Не можна стрибати, якщо ви в парі з іншим партнером - це до сварок і розлуки.
  • Розворушити ногою вогонь на Івана Купала - в родині будуть проблеми.
  • Спіткнутися, стрибаючи через багаття - до хвороби.

Раніше ми писали, що рятувальники ДСНС попередили українців про небезпеку на свято Івана Купала і розповіли, як цього уникнути.

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Ивана Купала