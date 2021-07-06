Івана Купала 2021: найсуворіша заборона стародавнього свята

Що суворо заборонено робити на Івана Купала

Спати - люди вірили, що в ніч на Івана Купала прокидається всяка нечисть, яка легко може зайти в будинок.

Купатися у водоймах - це знову ж таки пов'язано з нечистю (русалками, водяними), яка там живе і може вас потягнути на дно. Особливо подалі від води слід було триматися дітям, літнім людям і вагітним жінкам.

Давати в борг або позичати гроші - так можна передати в чужі руки своє щастя і благополуччя.

Підбирати знайдені гроші - з ними можна принести в будинок всі біди і прикрощі, які передав їм колишній власник.

Сваритися, лаятися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки.

Стригти волосся - це загрожує поганим урожаєм.

Носити чорні головні убори -може призвести до трагедії в сім'ї.

Прикмети і заборони, пов'язані зі стрибанням через багаття