Івана Купала 2021: найсуворіша заборона стародавнього свята

Івана Купала відзначається традиційно в ніч з 6 на 7 липня. Це свято прийшло до нас з давніх часів, і вважається дуже містичним і ритуальним. Одним з головних звичаїв є стрибки через багаття і гуляння біля води.
Що суворо заборонено робити на Івана Купала, важливі обряди і прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі.
Спати - люди вірили, що в ніч на Івана Купала прокидається всяка нечисть, яка легко може зайти в будинок.
Купатися у водоймах - це знову ж таки пов'язано з нечистю (русалками, водяними), яка там живе і може вас потягнути на дно. Особливо подалі від води слід було триматися дітям, літнім людям і вагітним жінкам.
Давати в борг або позичати гроші - так можна передати в чужі руки своє щастя і благополуччя.
Підбирати знайдені гроші - з ними можна принести в будинок всі біди і прикрощі, які передав їм колишній власник.
Сваритися, лаятися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки.
Стригти волосся - це загрожує поганим урожаєм.
Носити чорні головні убори -може призвести до трагедії в сім'ї.
Раніше ми писали, що рятувальники ДСНС попередили українців про небезпеку на свято Івана Купала і розповіли, як цього уникнути.