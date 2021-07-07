Ивана Купала 2021: яркие поздравления в стихах, открытках и видео с колоритным праздником
Ивана Купала считается одним из самых мистических народных праздников восточных славян, который дошел до нас из глубины веков еще с языческих времен. Украинские купальские традиции сочетают прославление солнца, воды и плодов земли. Хотя издавна праздник был связан с летним солнцестоянием, ныне дата гуляний выпадает на ночь на 7 июля.
Подборку поздравлений в ярких и красивых открытках, добрых стихах и душевной прозе с колоритным праздником Ивана Купала, окутанным ореолом тайны и ритуальной обрядовости - мы собрали в материале ниже.
Поздравления с Иваном Купала 2021 в стихах, картинках, прозе и видео
В ночь накануне Ивана Купалы
Девушка долго венок заплетала:
Множество трав и душистых цветов -
Вот и веночек купальский готов!
Вы и сегодня венок заплетайте:
Счастье и радость, добро собирайте,
Нежность и милость в него добавляйте,
День этот чистый улыбкой встречайте!
***
Каждому на ночь Купалы,
Клад и золота не мало!
По русалке в одни руки,
Хотя можно и две штуки!
Ведьм охапку, у костров,
Девам знатных женихов,
Пожилым трав и здоровья.
Пожелания с любовью,
Эти я дарю всем вам,
Веселитесь нынче в хлам!
Чудо в жизнь впускайте сами
И оно прибудет с вами!
***
***
От всего сердца в день Ивана Купала хочу, чтобы судьба была щедрой, природа вокруг тебя - пышной, вода - чистой, огонь души твоей - ярким. Пусть ты всегда будешь бодр, и пусть удача всегда будет к тебе добра. Поздравляю!
***
День встречайте радостный -
Ивана Купала,
Желаю, чтоб счастливая
Жизнь у вас настала.
Ярко пусть костры
Купальские горят,
По реке плывут
Пусть венки девчат.
Папоротник в чаще
Лесной пусть расцветет,
Счастье в ночь купальскую
Каждый пусть найдет.
***
Поздравляю с Ивана Купала и от души желаю зажечь в своей душе тот самый - самый яркий огонек надежды и пусть он приведет тебя к заветной мечте, к большой любви, к доброму счастью, к настоящему чуду.
***
***
Волшебная ночь на Ивана Купала
Таит в себе всяких загадок немало!
Вода, говорят, добавляет здоровья,
Огонь очищает от скверны, злословья!
Пускай благодать в эту ночь снизойдет,
Печаль и нужду за собой уведет!
Живите, любите, друг друга цените,
Сквозь годы любовь свою смело несите!
***
В этот замечательный летний день существуют замечательные традиции. Смотреть на тень венка, который плывет по течению реки, радоваться приходу лета и треску костра - это необычный праздник, и в нем что-то таинственное, связь с природой. Вряд ли весь остальной мир поймет, зачем прыгать через костер, рискуя здоровьем, вести поиски несуществующего цветка и для чего нужны ночные купания. Но мы знаем, в чем прелесть этого праздника. Будем любить и верить в сказку! С праздником Ивана Купала!
***
В чародейскую ночь на Ивана Купала
Оживают все травы, деревья, цветы,
Для магического и колдовского бала
Выбираются ведьмы из темноты!
Но не стоит поверий народных пугаться,
Нужно в день этот выбрать большой водоем
И для крепости тела в нем искупаться,
Ну а после устроить прыжки над костром!
***
***
В прекрасный добрый летний день
Всех поздравляем мы людей.
И пусть очистит мир Купала,
Чтобы любовь им править стала,
Чтоб папороть цвела роскошно,
Чтоб все решить было возможно,
Чтобы любили все друг друга
И радостью жила округа.
Чтоб мир наполнился добром
И всем уютно было в нем!
***
В день Ивана Купала запали в своей душе яркий огонек счастья, радости и надежды. Будь всегда счастливее всех, береги здоровье и крепко держи удачу за хвостик, чтобы не выскользнула!
***
***
На Ивана на Купалу
Смеха, радости немало.
С песней водит хороводы
Под берёзками народ,
И на землю, и на воды
Солнце щедро свет свой льет.
Праздник света, праздник света!
Золотая горка лета!
В этот праздник снова молод
И силен славянский бог.
И девичий волос долог,
И цветет в ночи цветок…
На Ивана на Купалу
Все приглядывают пару
И для суженого девы
Из цветов венок плетут.
Над рекой плывут напевы,
За собою в даль зовут.
И трещотки, и свирели
Над кострами загудели.
День влюблённых и любимых,
Нам надежду подари,
Всех родных, далеких, милых
Светом солнца озари!
***
***
Желаю тебе вдоволь натанцеваться у костра и найти волшебный папоротник. Пусть брошенный в реку венок принесет тебе радостную весть! Желаю тебе в полночь трижды обежать вокруг ржаного поля обнаженной и после этого обряда найти своего суженого. Веселись сегодня так, чтобы было что вспомнить в будущем. С праздником Ивана Купала!
***
По древним славянским заветам,
От предков придя по векам,
Загадочный праздник, воспетый,
Добрался с легендами к нам!
Разгадка былого величия,
А может, открытие себя?
В воде свое видим обличие,
Очнувшись от грез и любя!
Купала приходит, как сказка.
... а сказок так мало уже.
Романтика, нежность и ласка
У всех нас хранится в душе!
***
***
Праздник этот, словно тайна,
К нам приходит среди лета.
Праздник сей - Иван Купала,
День костров, веночков, смеха.
В этот день тебе желаю
Всех желаний исполненья.
Отмечай его с друзьями
И в отличном настроении.
Пусть, как пламя, очень ярко
Жизнь успехом засияет,
Словно дым, уйдут обманы
И судьба подругой станет.
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Сегодня наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каждого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. И пусть впереди ждет только счастье и радость, а горести будут сожжены в ярком пламени.
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Напомним, что ранее церковь дала ответ, можно ли верующим праздновать Ивана Купала.
Добавим также, что спасатели ГСЧС предупредили украинцев об опасности на праздник Ивана Купала и рассказали, как этого избежать.