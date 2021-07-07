Івана Купала 2021: яскраві привітання у віршах, листівках та відео з колоритним святом

Івана Купала вважається одним з наймістичніших народних свят східних слов'ян, який дійшов до нас з глибини століть ще з язичницьких часів. Українські купальські традиції поєднують прославлення сонця, води та плодів землі. Хоча здавна свято було пов'язане з літнім сонцестоянням, нині дата гулянь випадає на ніч проти 7 липня.

Добірку привітань в яскравих і красивих листівках, добрих віршах і душевній прозі з колоритним святом Івана Купала, оповитим ореолом таємниці й ритуальної обрядовості - ми зібрали в матеріалі нижче.

Привітання з Іваном Купала 2021 у віршах, картинках, прозі та відео

Цей день Іван Купала

Дарує радощів чимало:

Стрибай через вогнище,

Роби збір з трав цілющих,

Або квіточки збирай,

І в вінки їх заплітай,

Для здоров’я постарайся -

У чистих водах купайся!

***

На Івана, на Купала

Розгулятись місця мало,

Хочуть всі у ліс піти

Квітку папороті знайти.

Якщо квітку цю знайдеш,

То багато заживеш!

Як не знайдеш то не злися,

Співай, гуляй і веселися.

***

***

Від щирого серця в день Івана Купала хочу, щоб доля була щедрою, природа навколо тебе - пишною, вода - чистою, вогонь душі твоєї - яскравим. Нехай ти завжди будеш бадьорим, і нехай твоя вдача завше буде доброю. Вітаю!

***

У ніч купальську, тиху

Запалимо вогонь

Щоби біда і лихо

Стояли осторонь

Добро, що є навколо,

Єднається в цей час,

Хай сила зла ніколи

Не опанує нас!

Бажаємо здоров’я

І дітям, і старим,

Щоб лиш добро збувалось

І вдача посміхалась,

Мов сонцем золотим!

***

Вітаю з Івана Купайла і від душі бажаю запалити у своїй душі той самий - найяскравіший вогник надії, й нехай він приведе тебе до заповітної мрії, до великого кохання, до доброго щастя, до справжнього дива.

***

***

Цей день Іван Купала

Дарує радощів чимало:

Стрибай через вогнище,

Роби збір з трав цілющих,

Або квіточки збирай,

І в вінки їх заплітай,

Для здоров'я постарайся -

У чистих водах купайся!

***

У цей дивовижний літній день існують чудові традиції. Дивитися на тінь вінка, який пливе за течією річки, радіти приходу літа і тріску багаття - це незвичайне свято, і в ньому щось таємниче, зв'язок з природою. Навряд чи весь інший світ зрозуміє, навіщо стрибати через багаття, ризикуючи здоров'ям, вести пошуки неіснуючої квітки й для чого потрібні нічні купання. Але ми знаємо, в чому принадність цього свята. Будемо любити та вірити в казку! Зі святом Івана Купайла!

***

На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше сяй,

Всіх теплом ти зігрівай!

Нехай вам цей день несе

Вражень хороводи!

Нехай купальська вода

Дасть здоров'я на роки!

***

***

На Купала - свято щастя,

Свято вогнища й завзяття,

Свято квітів і кохання

Свято чистого купання

Ми вінки кидаєм в воду

І кружляєм в хороводі

Заспіваємо пісень,

Любим їх понад усе!

***

У день Івана Купала запали у своїй душі яскравий вогник щастя, радості та надії. Будь завжди щасливіший за всіх, бережи здоров'я і міцно тримай удачу за хвостик, щоб не вислизнула!

***

***

А дівчини плетуть вінки,

Квіти яскраві та п'янкі.

Вогонь горить, ніч роз'ясняє -

Іван Купала наступає!

На Івана, на Купала,

посилаю свій привіт:

побажати хочу щастя,

довгих і прекрасних літ!

Водим хороводи,

і вінки пускаємо,

щастя і здоров'я

друзям всім бажаємо!

В ніч Іванову купайтеся,

Веселіться, розважайтеся,

Як прийде Іванів день -

Буде святкувать не лінь!

А ще вінки плетіть,

Вниз по річці їх спустіть.

Як Іванів день прийде -

Значить, всім нам пощастить!

***

***

Бажаю тобі вдосталь натанцюватися біля багаття і знайти чарівну папороть. Нехай кинутий в річку вінок принесе тобі радісну звістку! Бажаю тобі опівночі тричі оббігти навколо житнього поля оголеною і після цього обряду знайти свого судженого. Веселися сьогодні так, щоб було що згадати в майбутньому. Зі святом Івана Купала!

***

У ніч напередодні Івана Купали

Дівчина довго вінок заплітала:

Безліч трав і квіток кольорових -

Ось і віночок купальський готовий!

Ви і сьогодні вінок заплітайте:

Щастя і радість, добро збирайте,

Ніжність і милість в нього додавайте,

День цей чистий усмішкою зустрічайте!

***

***

Із голови вінок хутчіш знімай,

На щастя й долю ти бажання загадай!

Нехай вінок твій річечка несе,

Кохання й долю хай до тебе занесе!

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Сьогодні наші пращури святкували Івана Купала, це та ніч, коли все зло залишається по інший бік багаття. Нехай же так і буде в житті кожного з нас, нехай квітку папороті знайде кожен, кому потрібно диво. І нехай попереду чекає тільки щастя і радість, а прикрощі будуть спалені в яскравому полум'ї.

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