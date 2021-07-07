Івана Купала 2021: яскраві привітання у віршах, листівках та відео з колоритним святом
Івана Купала вважається одним з наймістичніших народних свят східних слов'ян, який дійшов до нас з глибини століть ще з язичницьких часів. Українські купальські традиції поєднують прославлення сонця, води та плодів землі. Хоча здавна свято було пов'язане з літнім сонцестоянням, нині дата гулянь випадає на ніч проти 7 липня.
Добірку привітань в яскравих і красивих листівках, добрих віршах і душевній прозі з колоритним святом Івана Купала, оповитим ореолом таємниці й ритуальної обрядовості - ми зібрали в матеріалі нижче.
Привітання з Іваном Купала 2021 у віршах, картинках, прозі та відео
Цей день Іван Купала
Дарує радощів чимало:
Стрибай через вогнище,
Роби збір з трав цілющих,
Або квіточки збирай,
І в вінки їх заплітай,
Для здоров’я постарайся -
У чистих водах купайся!
***
На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти
Квітку папороті знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш то не злися,
Співай, гуляй і веселися.
***
***
Від щирого серця в день Івана Купала хочу, щоб доля була щедрою, природа навколо тебе - пишною, вода - чистою, вогонь душі твоєї - яскравим. Нехай ти завжди будеш бадьорим, і нехай твоя вдача завше буде доброю. Вітаю!
***
У ніч купальську, тиху
Запалимо вогонь
Щоби біда і лихо
Стояли осторонь
Добро, що є навколо,
Єднається в цей час,
Хай сила зла ніколи
Не опанує нас!
Бажаємо здоров’я
І дітям, і старим,
Щоб лиш добро збувалось
І вдача посміхалась,
Мов сонцем золотим!
***
Вітаю з Івана Купайла і від душі бажаю запалити у своїй душі той самий - найяскравіший вогник надії, й нехай він приведе тебе до заповітної мрії, до великого кохання, до доброго щастя, до справжнього дива.
***
***
Цей день Іван Купала
Дарує радощів чимало:
Стрибай через вогнище,
Роби збір з трав цілющих,
Або квіточки збирай,
І в вінки їх заплітай,
Для здоров'я постарайся -
У чистих водах купайся!
***
У цей дивовижний літній день існують чудові традиції. Дивитися на тінь вінка, який пливе за течією річки, радіти приходу літа і тріску багаття - це незвичайне свято, і в ньому щось таємниче, зв'язок з природою. Навряд чи весь інший світ зрозуміє, навіщо стрибати через багаття, ризикуючи здоров'ям, вести пошуки неіснуючої квітки й для чого потрібні нічні купання. Але ми знаємо, в чому принадність цього свята. Будемо любити та вірити в казку! Зі святом Івана Купайла!
***
На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше сяй,
Всіх теплом ти зігрівай!
Нехай вам цей день несе
Вражень хороводи!
Нехай купальська вода
Дасть здоров'я на роки!
***
***
На Купала - свято щастя,
Свято вогнища й завзяття,
Свято квітів і кохання
Свято чистого купання
Ми вінки кидаєм в воду
І кружляєм в хороводі
Заспіваємо пісень,
Любим їх понад усе!
***
У день Івана Купала запали у своїй душі яскравий вогник щастя, радості та надії. Будь завжди щасливіший за всіх, бережи здоров'я і міцно тримай удачу за хвостик, щоб не вислизнула!
***
***
А дівчини плетуть вінки,
Квіти яскраві та п'янкі.
Вогонь горить, ніч роз'ясняє -
Іван Купала наступає!
На Івана, на Купала,
посилаю свій привіт:
побажати хочу щастя,
довгих і прекрасних літ!
Водим хороводи,
і вінки пускаємо,
щастя і здоров'я
друзям всім бажаємо!
В ніч Іванову купайтеся,
Веселіться, розважайтеся,
Як прийде Іванів день -
Буде святкувать не лінь!
А ще вінки плетіть,
Вниз по річці їх спустіть.
Як Іванів день прийде -
Значить, всім нам пощастить!
***
***
Бажаю тобі вдосталь натанцюватися біля багаття і знайти чарівну папороть. Нехай кинутий в річку вінок принесе тобі радісну звістку! Бажаю тобі опівночі тричі оббігти навколо житнього поля оголеною і після цього обряду знайти свого судженого. Веселися сьогодні так, щоб було що згадати в майбутньому. Зі святом Івана Купала!
***
У ніч напередодні Івана Купали
Дівчина довго вінок заплітала:
Безліч трав і квіток кольорових -
Ось і віночок купальський готовий!
Ви і сьогодні вінок заплітайте:
Щастя і радість, добро збирайте,
Ніжність і милість в нього додавайте,
День цей чистий усмішкою зустрічайте!
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Із голови вінок хутчіш знімай,
На щастя й долю ти бажання загадай!
Нехай вінок твій річечка несе,
Кохання й долю хай до тебе занесе!
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Сьогодні наші пращури святкували Івана Купала, це та ніч, коли все зло залишається по інший бік багаття. Нехай же так і буде в житті кожного з нас, нехай квітку папороті знайде кожен, кому потрібно диво. І нехай попереду чекає тільки щастя і радість, а прикрощі будуть спалені в яскравому полум'ї.
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Нагадаємо, що раніше церква дала відповідь, чи можна віруючим святкувати Івана Купала.
Додамо також, що рятувальники ДСНС попередили українців про небезпеку на свято Івана Купала та розповіли, як цього уникнути.