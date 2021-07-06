Ивана Купала 2021: самый строгий запрет древнего праздника
Ивана Купала отмечается традиционно в ночь с 6 на 7 июля. Этот праздник пришел к нам с древних времен, и считается очень мистическим и ритуальным. Одним из главных обычаев являются прыжки через костер и гуляния у воды.
Что строго запрещено делать на Ивана Купала, важные обряды и приметы - читайте ниже в нашем материале.
Что строго запрещено делать на Ивана Купала
Спать - люди верили, что в ночь на Ивана Купала просыпается всякая нечисть, которая легко может зайти в дом.
Купаться в водоемах - это опять же связано с нечистью (русалками, водяными), которая там живет и может вас утянуть на дно. Особенно подальше от воды следовало держаться детям, пожилым людям и беременным женщинам.
Давать в долг или одалживать деньги - так можно передать в чужие руки свое счастье и благополучие.
Подбирать найденные деньги - с ними можно принести в дом все беды и горести, которые передал им бывший владелец.
Ссориться, ругаться, конфликтовать, выяснять отношения.
Стричь волосы - это грозит плохим урожаем.
Носить черные головные уборы - может привести к трагедии в семье.
Приметы и запреты, связанные с прыганьем через костер
- Чем выше вы прыгнете, тем счастливее и здоровее будете в следующем году.
- Женщины верили, что прыжки через костер на Ивана Купала помогут избавиться бесплодия.
- Нельзя прыгать, если вы в паре с другим партнером - это к ссорам и разлуке.
- Разворошить ногой огонь на Ивана Купала - в семье будут проблемы.
- Споткнуться, прыгая через костер - к болезни.
Ранее мы писали, что спасатели ГСЧС предупредили украинцев об опасности на праздник Ивана Купала и рассказали, как этого избежать.