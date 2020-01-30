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Иван Франко - россиянин: скандал с Нобелевским комитетом получил продолжение

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Иван Франко долгое время "был уроженцем Российской Федерации" по мнению Нобелевского комитета

Иван Франко больше не россиянин на сайте Нобелевского комитета. Великого украинского писателя, который в 1916 году был номинантом на Нобелевскую премию, назвали гражданином Российской Федерации в графе "страна". Украинцы в сети Facebook начали флешмоб под названием "Украинцы пишут письмо в Нобелевский комитет".

Не прошло и нескольких дней, как совместные усилия украинцев, среди которых директор музея Франко во Львове Богдан Тихолоз, дали плоды. В комитете исправились и историческая справедливость восстановилось.

Иван Франко больше не гражданин РФ (скрин: facebook.com/tycholoz)

Теперь украинский писатель, который родился в 1856 году в Нагуевичах Львовской области (тогда Австрийская империя, что существовала в 1804-1867 годах), а умер во Львове (тогда уже было двоединое Австро-Венгерское государство (время существования - 1867-1918 года), значится "гражданином Австро-Венгрии".

Иван Франко перестал быть "россиянином" (фото до и после: nobelprize.org)

По словам историков и биографов, писатель никогда не был гражданином не то чтобы Российской Федерации, но даже Российской империи. Иван Франко несколько раз бывал в Российской империи (а точнее, в подроссийской Украине - в Киеве и Одессе), а также побывал под временной российской оккупацией в захваченном царскими войсками во время Первой мировой войны Львове (в 1914-1915 гг.).

Стоит отметить, что одной из причин, что Иван Франко не получил Нобелевскую премию 1916 года, стала его преждевременная смерть. Писатель скончался 28 мая 1916 года.

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