Іван Дорн анонсував пісню з російським діджеєм на річницю війни: розгорається скандал

Що відомо про новий трек Дорна

Реліз нового треку виконавця разом із французьким гуртом Dop мав відбутися 24 лютого - в річницю повномасштабного вторгнення. Трек випустять на вінілових платівках разом із трьома реміксами. Один із них записав російський діджей Філіпп Горбачов.

На це звернула увагу артистка Марія Тучка. Своє обурення вона висловила на своїй сторінці у Twitter.

"А тепер скажіть мені, що Дорн щось викупив. На річницю війни, в нього буде реліз разом з французами Dop, на якому є ремікс руского музиканта філіпа гарбачьова. Ще раз повторюсь - реліз на річницю великої війни. Чи хвилює мене, що це реліз на вінілі? Ніт. Це толерування рускіх? Так", - написала вона.

Реліз нового хіта Дорна (фото: twitter.com)

Своєю чергою Іван Дорн попросив вибачення у своєму Instagram за це та переніс реліз пісні. Він повідомив, що нібито не знав, що там є ремікс російського діджея.

За його словами, трек, записаний разом із французьким гуртом, з'явився на світ ще влітку 2021 року. Пів року вони утверджували його, а останнє, що затвердив сам Іван, це обкладинка.

Стосовно релізу та його дати Дорн нібито нічого не знав, адже це утверджували з лейблом самого гурту, а не з ним. Так само він не знав і про наявність реміксу російського діджея Горбачова.

Проте водночас Іван наголошує, що про іншого діджея та його ремікс він був у курсі.

"Ще раз визнаю, що 24 лютого - це неправильна дата для такого релізу та ще й з російським діджеєм, але він підтримує нас. Я не можу, на жаль, скасувати цей випуск. Хлопці вже надрукували вініл", - каже Дорн.

Ба більше - співак перепросив за майбутні проблеми, які може принести через своє минуле, коли він активно співпрацював з російськими діячами.

Співпраця Дорна з Росією

Улітку 2014 року Дорн узяв участь у фестивалі "Нова хвиля" в Юрмалі, де виконав пісню гурту "Скрябін". Артист був одягнений у светр із зображенням українського тризуба. Через це співака пропонували заборонити в Росії.

Проте вже у 2017 році переконання Дорна змінилися. В інтерв'ю російському виданню "вДудь" він заявив, що цей виступ називається "не вскочити в халепу".

"Я подумав, що потрібно поїхати з українською піснею, щоб нести культуру, треба вийти з тризубом, щоб із приводу костюма ніхто не смердів", - сказав він.

Після початку війни на сході Дорн все одно продовжував виступати в Росії та з'являтися на тамтешньому телебаченні. Але ніколи не заперечував своєї національності та скрізь казав, що українець.

У тому ж інтерв'ю Юрію Дудю Іван заявив, що вважає українців і росіян братами, війну на сході - "сваркою між старшим і молодшим братом". Він пояснив, що скоро всі помиряться.