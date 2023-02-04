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Иван Дорн анонсировал песню с российским диджеем на годовщину войны: разгорается скандал

Иван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)
Автор: Юлия Гаюк

Артист и продюсер Иван Дорн, который родился в России и позже переехал в Украину, анонсировал выход новой песни. Однако проблема в том, что выбранная им дата совпала с датой полномасштабного вторжения - 24 февраля. А в самой песне есть ремикс русского диджея Горбачева.

Что ответил Дорн на обвинения - читайте ниже в материале Styler.

Что известно о новом треке Дорна

Релиз нового трека исполнителя вместе с французской группой Dop должен был состояться 24 февраля - в годовщину полномасштабного вторжения. Трек выпустят на виниловых пластинках вместе с тремя ремиксами. Один из них записал российский диджей Филипп Горбачев.

На это обратила внимание артистка Мария Тучка. Свое возмущение она выразила на своей странице в Twitter.

"А теперь скажите мне, что Дорн что-то выкупил. На годовщину войны, у него будет релиз вместе с французами Dop, на котором есть ремикс русского музыканта филиппа гарбачева. Еще раз повторюсь - релиз на годовщину великой войны. Волнует ли меня, что это релиз на виниле? Нет. Это толерантность русских? Да", - написала она.

Релиз нового хита Дорна (фото: twitter.com)

В свою очередь Иван Дорн извинился за это в своем Instagram и перенес релиз песни. Он сообщил, что якобы не знал, что там есть ремикс российского диджея.

По его словам, трек, записанный вместе с французской группой, появился на свет еще летом 2021 года. Полгода они утверждали его, а последнее, что утвердил сам Иван, это обложка.

Относительно релиза и его даты Дорн вроде бы ничего не знал, ведь это утверждали с лейблом самой группы, а не с ним. Так же он не знал и о наличии ремикса российского диджея Горбачева.

Однако в то же время Иван отмечает, что о другом диджее и его ремиксе он был в курсе.

"Еще раз признаю, что 24 февраля - это неправильная дата для такого релиза, да еще и с российским диджеем, но он поддерживает нас. Я не могу, к сожалению, отменить этот выпуск. Ребята уже напечатали винил", - говорит Дорн.

Более того, певец извинился за будущие проблемы, которые может принести из-за своего прошлого, когда он активно сотрудничал с российскими деятелями.

Сотрудничество Дорна с Россией

Летом 2014 Дорн принял участие в фестивале "Новая волна" в Юрмале, где исполнил песню группы "Скрябин". Артист был одет в свитер с изображением украинского трезубца. Из-за єтого певца предлагали запретить в России.

Однако уже в 2017 году убеждения Дорна изменились. В интервью российскому изданию "в Дудь" он заявил, что это выступление называется "не попасть впросак".

"Я подумал, что нужно поехать с украинской песней, чтобы нести культуру, нужно выйти с трезубцем, чтобы по поводу костюма никто не воняли", - сказал он.

После начала войны на востоке Дорн все равно продолжал выступать в России и появляться на тамошнем телевидении. Но никогда не отрицал свою национальность и везде говорил, что украинец.

В том же интервью Юрию Дудю Иван заявил, что считает украинцев и россиян братьями, войну на востоке - "ссорой между старшим и младшим братом". Он объяснил, что скоро все помирятся.

Раньше мы рассказывали, какая известная российская певица поддерживает Украину.

Читайте также, почему Кристина Соловий критикует русскоязычные песни Тины Кароль.

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музикантиИван Дорн