"Всі її популярні релізи - це російська музика": Соловій розкритикувала творчість Тіни Кароль
Українська співачка Христина Соловій розповіла про українських артисток, які вплинули на неї своєю музикою. Вона заявила, що їй ніколи не подобалась творчість Тіни Кароль.
Про це вона розповіла у "Буремному подкасті" на YouTube.
За словами Соловій, вона продовжує традиції українськомовної жіночої попмузики. Свого часу такі співачки, як Руся, Ірина Білик, Руслана виконували пісні у цьому жанрі.
Також вона додала, що колись й співачка-зрадниця Ані Лорак видала два українськомовні альбоми, які їй "зайшли".
"Я думаю, що я продовжую традиції українськомовної жіночої попмузики. Руся була першою, потім була рання Ірина Білик, Руслана вплинула на мене. Два альбоми українськомовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями", - сказала артистка.
Христина Соловій розкритикувала творчість Тіни Кароль (скрін)
Водночас вона наголосила, що у її плейлисті ніколи не буде пісень Тіни Кароль.
Зокрема, з Тіною Кароль вона познайомилася 2013 року в 3 сезоні "Голосу країни". Виявляється, коли вона заявила, що піде з проєкту, бо не хоче співати "російську попсу", то мала на увазі треки зіркової тренерки.
Вона зазначила, що Тіна Кароль нібито завжди орієнтувалася на Росію.
"В цьому списку ніколи не було і не буде Тіни Кароль. Навіть попри те, що Ані Лорак звалила в Росію і все просто перекреслила, у неї є ці два українськомовні альбоми. У Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка б на мене вплинула. Українськомовної пісні. Всі її найпопулярніші релізи - це російська музика. Саме тому я так сказала", - додала Соловій.
Раніше Христина Соловій заявляла, що російський репер Паша Ізотов вкрав у неї пісню.
Також співачка розповідала, як допомогає знищувати російських окупантів.