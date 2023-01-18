Відома російська співачка відкрито підтримала Україну під час свого концерту (відео)

Російська співачка Монеточка відкрито висловила підтримку Україні на одному зі своїх концертів у Латвії. Разом із фанатами вона прокричала в мікрофон слова "Слава Україні!"

Як це відбулося

Єлизавета Гирдимова (справжнє ім'я Монеточки) виступалав Латвії. По завершенню виконання композиції вона промовила до глядачів декілька фраз, а ті продовжували їх.

Одним із висловлювань стало "Слава Україні", яке Монеточка голосно крикнула в мікрофон. Крім того, вона промовила "Росія буде вільною" та "Живє Білорусь".

Цікаво, що в цей момент у руках співачка тримала біло-синьо-білий прапор. Саме він став символом антивоєнних протестів 2022 року в Росії після початку повномасштабної війни.

Позиція Монеточки щодо України

Монеточка, або Єлизавети Гирдимова - це російська співачка та музикантка. У своїй творчості вона неодноразово описувала проблеми та труднощі життя в Росії.

У декількох інтерв'ю вона згадувала, що їй непросто писати музику в Росії, адже щоб висловити свою справжню думку, їй доводилося завуальовувати її в метафори.

Монеточка з маленьким сином (фото: instagram.com/monetochkaliska)

"Зараз мені не хочеться ховати це за метафорами... Ідуть ці думки, відчуття несправедливості, що ти більше не можеш мовчати. Для мене це відбувається не з абстрактними людьми, це мої шанувальники, для яких я виступала... У мене був тур, там було три українські міста. Мені дуже важко жити з думкою, що я сплатила податки за них, і я розумію, куди пішли ці податки", – додала Монеточка.

Після 24 лютого зірка разом зі своїм чоловіком виїхала з Росії та сказала, що не розуміє колег, які підтримують режим Путіна.

"Я спілкуюсь із музикантами, з якими раніше спілкувалася. Я розумію, які можуть бути причини, щоби мовчати. Але я не можу уявити жодної причини, щоб йти та підтримувати це активно. Я не знаю, як вони з цим житимуть, що вони скажуть дітям", - розповіла Монеточка.

30 квітня 2022 року Монеточка та російський репер Noize MC дали благодійний концерт під назвою "Ми проти жахливої війни", всі кошти з якого перерахували на допомогу постраждалим українцям.

"Ми виступаємо проти жахливої та безчесної війни, розв'язаної російською владою проти України. Ми вважаємо своїм обов'язком не лише відкрито заявляти про свою незгоду, а й допомагати тим, чиє життя було перекреслене війною", - йшлося в заяві музикантів.