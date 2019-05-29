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Итоги Евровидения 2019 снова пересмотрят: назревает международный скандал

STYLERТелешоу    29.05.2019 - 11:44
Итоги Евровидения 2019 снова пересмотрят: назревает международный скандал
Итоги Евровидения 2019 снова могут пересмотреть (коллаж РБК-Украина)

Литва потребовала пересмотра результатов Евровидения 2019

Результаты Евровидения 2019 снова хотят пересмотреть. С таким требованием к Европейскому вещательному союзу обратились представители Литвы из-за того, что артист из этой страны Юриюс Векленко не прошел в финальную стадию шоу - ему не хватило всего лишь одного балла.

В заявлении генпродюсера LRT (местного вещателя) Аудрюса Гиржадаса говорится, что по подсчетам итальянского вещателя RAI, зрители Италии присудили литовскому артисту тот самый недостающий балл. А потому Векленко должен был принять участие в финале Евровидения 2019.

Гиржадас отмечает, что он и его коллеги вполне могли бы удовлетвориться простым признанием ошибки со стороны организаторов Евровидения.

А вот Юриюс Векленко, у которого, к слову, есть украинские корни, может потребовать у Европейского вещательного союза серьезной денежной компенсации за ошибку.

"Когда песня звучит для такой большой аудитории, авторское вознаграждение за то, что песня сыграна дважды, значительно выше, чем когда она звучит только один раз", - объяснил свою позицию Гиржадас.

Впрочем, сам артист в комментарии местным СМИ отметил, что все "произошло так, как произошло". По его словам, все участники финала конкурса - достойные и талантливые артисты, поэтому пересматривать итоги конкурса смысла нет.

Выступление Юриюса Векленко на Евровидении 2019

Отметим, что сразу же после Евровидения 2019 в Израиле организаторы песенного действа уже пересматривал итоги подсчета голосов в финале шоу.

Напомним, что победителем Евровидения 2019 стал Дункан Лоуренс с песней "Arcade" из Нидерландов. Но после оглашения результатов в сети всплыло видео с этой песней, опубликованное еще в 2017 году. А по условиям конкурса, песня должна быть новой.

Ранее мы писали о том, российский критик Сергей Соседов назвал Евровидение  "криминальным конкурсом" и обвинил организаторов в накрутке голосов за проплаченных участников.

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