ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Евровидение 2019: результаты конкурса внезапно изменились

STYLERЖизнь    22.05.2019 - 22:21
Евровидение 2019: результаты конкурса внезапно изменились
Евровидение 2019 (фото: eurovision.tv)

Некоторые участники сместились на другие позиции

Организаторы Евровидения 2019 пересмотрели итоги международного песенного конкурса и сообщили об ошибке. Об этом сообщает издание РБК.ru со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (EBC).

Европейский вещательный союз сообщил, что произошла человеческая ошибка, из-за которой пришлось пересмотреть начисление баллов участникам Евровидение. Ошибка произошла из-за того, что жюри из Белоруссии раскрыло результаты своего голосования.

На первую тройку победителей перераспределение баллов не повлияло, хотя количество голосов у них изменилось.

Нидерланды по-прежнему на первом месте, только у Дункана Лоуренса стало на 7 баллов больше и в сумме – 498 баллов.

Евровидение 2019: результаты конкурса внезапно изменились

Дункан Лоуренс (фото: Thomas Hanses/eurovision.tv)

Италия осталась на втором месте и получила также +7 голосов – 472 балла в сумме.

Представитель России получил +1 балл и в сумме – 370 баллов.

Швеция поднялась с шестого места на пятое, обогнав Норвегию. Северная Македония переместилась на седьмую позицию, сместив с нее Азербайджан. А Белоруссия обогнала Германию и переместилась на 24 место.

Жюри из Белоруссии было распущено, так как они раскрыли результаты своего голосования в первом полуфинале, что противоречит правилам Евровидения.

Напомним, финал Евровидение 2019 прошел в Тель-Авиве, Израиль, 18 мая. Первое место занял представитель Нидерландов Дункан Лоренс, второе место – участник из Италии Mahmood, а на третьем месте – представитель России Сергей Лазарев.

Также мы сообщали о том, что на Евровидении 2019 разразился скандал из-за песни победителя Дункана Лоуренса.

Криминал на Евровидении: в России заговорили о накрутке голосов Сколько можно туда ездить? Лазарева разнесли из-за провала на Евровидении
Новости Украины ЕвровидениеЕвровидение 2019
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь