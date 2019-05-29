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Підсумки Євробачення 2019 знову переглянуть: назріває міжнародний скандал

STYLERТелешоу    29.05.2019 - 11:44
Підсумки Євробачення 2019 знову переглянуть: назріває міжнародний скандал
Підсумки Євробачення 2019 знову можуть переглянути (колаж РБК-Україна)

Литва вимагає перегляду результатів Євробачення 2019

Результати Євробачення 2019 знову хочуть переглянути. З такою вимогою до Європейської мовної спілки звернулися представники Литви через те, що артист з цієї країни Юріюс Векленко не пройшов у фінальну стадію шоу - йому не вистачило всього лише одного бала.

У заяві генпродюсера LRT (місцевого мовника) Аудрюса Гіржадаса йдеться, що за підрахунками італійського телебачення RAI, глядачі Італії присудили литовському артистові той самий відсутній бал. А тому Векленко повинен був взяти участь у фіналі Євробачення 2019.

Гіржадас зазначає, що він та його колеги цілком могли б задовольнитися простим визнанням помилки з боку організаторів Євробачення.

А ось Юріюс Векленко, у якого, до речі, є українське коріння, може зажадати від Європейського мовної спілки серйозної грошової компенсації за помилку.

"Коли пісня звучить для такої великої аудиторії, авторська винагорода за те, що пісня зіграна двічі, значно вища, ніж коли вона звучить тільки один раз", - пояснив свою позицію Гіржадас.

Втім, сам артист у коментарі місцевим ЗМІ зазначив, що все "сталося так, як сталося". За його словами, всі учасники фіналу конкурсу - гідні і талановиті артисти, тому переглядати підсумки конкурсу сенсу немає.

Виступ Юріюса Векленка на Євробаченні 2019

Зазначимо, що одразу ж після Євробачення 2019 в Ізраїлі організатори пісенного дійства вже переглядав підсумки підрахунку голосів у фіналі шоу.

Нагадаємо, що переможцем Євробачення 2019 став Дункан Лоуренс з піснею "Arcade" з Нідерландів. Але після оголошення результатів в мережі спливло відео з цією піснею, опубліковане ще в 2017 році. А за умовами конкурсу, пісня повинна бути новою.

Раніше ми писали про те, що російський критик Сергій Сосєдов назвав Євробачення "кримінальним конкурсом" і звинуватив організаторів в накрутці голосів за проплачених учасників.

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