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Итальянская паста от украинского кулинара: этот рецепт покорил весь мир

Скриншот видео: Итальянская паста Болоньезе
Автор: Светлана Мащенко

Паста Болоньезе - простой рецепт итальянской кухни, который давно покорил мир. Предлагаем порадовать родных и близких этим несложным и одновременно - роскошным блюдом.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Говядина - 400-500 г
  • Морковь - 2 небольшие (150 г)
  • Лук - 1 шт.
  • Сельдерей - 100 г (или 5-6 стеблей сельдерея)
  • Томатная паста - 1 ст. л.
  • Томаты в собственном соку - 400 г
  • Чеснок - 2-3 зубчика
  • Красное вино - 100 г
  • Вода - 200 мл
  • Травы итальянской кухни - 1 ст. л.
  • Сушеный базилик - 0,5 ст. л.
  • Соль, черный перец - по вкусу
  • Сахар - 0,5 ч. л.
  • Спагетти - 500 г

Скриншот: Такой будет наша идеальная паста

Пошаговое приготовление

Сельдерей, лук и морковь нарежьте на мелкие кубики. Обжарьте на растительном масле лук до мягкости, добавьте сельдерей и морковь и обжарьте еще 3-4 минуты.

Добавьте фарш и обжарьте, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Измельчите чеснок.

Добавьте чеснок, приправы, соль, перец, красное вино, томатную пасту и томаты в собственном соку. Добавьте немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатной пасты.

Накройте крышкой и тушите на маленьком огне 25-30 минут.

Сварите спагетти согласно инструкции на упаковке.

Подавайте спагетти вместе с соусом Болоньезе. Сверху можно посыпать сыром. Приятного аппетита!

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