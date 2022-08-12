Древние украинские блюда, которые готовят до сих пор: рецепты душенины, бигуса и зганянки

Украинская кухня это не только борщ, вареники и котлеты по-киевски. Если копнуть глубже, можно сильно удивиться: сколько на самом деле колоритных рецептов скрывает наша культура! Многие из них готовят до сих пор. Например, бигус, душенину и зганянку.

Рецепты этих традиционных блюд мы подсмотрели на YouTube-канале "Карпатские шкварки" и делимся теперь с вами.

Бигус - древнее блюдо бойковской кухни

В основе бигуса - квашеная свекла, которая с наваристым бульоном образует необычайно вкусный праздничный суп.

Что нужно из продуктов:

4 л воды

1 кг свиных ребер

500 г белой квашеной свеклы

2 столовая ложка пшена

по 1 штуке корня петрушки, лука, моркови

соль по вкусу

1 лавровый лист

5 штук душистого перца

2 зубчика чеснока

200 мл свекольного кваса

Бигус с пирожками (YouTube/КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Как готовить бигус

Возьмите квашеную белую свеклу, приготовленную заранее, или купите "у бабушки".

Порежьте ребра, соберите пену после закипания и варите на медленном огне, чтобы бульон был прозрачным.

Порежьте квашеную свеклу тонкой соломкой. Отправьте свеклу в отдельную кастрюлю, залейте водой, чтобы она покрыла свеклу. Отварите до готовности, это около 10 минут.

Через полчаса посолите бульон. Добавьте туда целую луковицу, морковь, корень петрушки.

Промойте пшено и залейте кипятком на 10 минут, чтобы не горчило.

Когда мясо приготовится полностью, достаньте его на тарелку, чтобы оно остыло и можно было забрать кости и его измельчить.

Слейте из пшена воду, засыпьте крупу в бульон, следом за ним - свеклу. Воду из свеклы не спешите выливать, ею можно будет довести бигус до желаемой кислинки.

Порежьте мясо кубиками, подсаливаем еще бульон, заложите в суп мясо.

Попробуйте бульон, при необходимости долейте воды, где варилась свекла. Суп должен быть с кислинкой. Проварите еще минут пять.

За несколько минут до окончания готовки заложите в бигус лавровый листик и душистый перец.

Пропустите через пресс два зубчика чеснока, проварите еще пять минут.

Наш бигус готов! Дайте ему настояться и затем можно лакомиться этим необычным украинским супчиком.

К слову, лучше всего бигус подходит с картофельными пирогами! Как их приготовить, смотрите ниже на видео:

Душенина - древнее мясное украинское блюдо

Ее готовят из мяса домашнего скота, птицы или их смеси, овощей, пряностей и заправляют специально приготовленным мукой.

Когда-то блюдо готовили в горшочках, где мясо тушилось, или же душилось - отсюда и название блюда. Приготовьте его, это - нереально вкусно!

Что нужно из продуктов:

1 кг свинины

3 луковицы

1 головка чеснока

5 столовых ложек муки

200 г сметаны

соль и перец молотый по вкусу

масло для жарки

4 штучки перца горошком

2 штуки перца душистого

Душенина - идеальное мясо (YouTube/КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Как приготовить душенину

Нам понадобится глубокая посудина с толстым дном. Налейте на дно 50 мл масла. Пока она греется, нарежьте кубиками три средние луковицы, обжаривайте до легкой прозрачности.

Возьмите мясо - лучше всего подойдет ошеек. Нарежьте мясо добротными кусками, чуть большими, чем шашлык. Обжаривайте и томите мясо с луком.

На сухую сковородку высыпьте муку и поджаривайте на небольшом огне помешивая до кремового цвета. Снимите с огня, залейте сразу холодной водой, постепенно размешивая до однородной консистенции.

Посолите и поперчите мясо с луком, которое хорошо потушилось. Влейте нашу подливку с мукой в мясо. Добавьте головку чеснока, долейте горячей воды или мясного бульона. Добавьте перец горошком и душистый. Оставьте томиться под крышкой на час, мясо должно загустеть.

Добавьте в блюдо 200 мл сметаны, которая придаст мясу легкой кислинки. Отправьте в блюдо лавровый листок и потушите еще немного.

Наше блюдо готово. Приятного аппетита!

Лучше всего есть душенину с чесночными пампушками. Держите видеорецепт:

Зганянка - капустняк, вкус которого ни с чем не сравнить

Еще одно древнее украинское блюдо, которое может быть как супом, так и вторым блюдом, если сделать его гуще.

Интересно, что название зганянка происходит от способа приготовления - когда-то все варили отдельно, а потом совмещали (сгоняли).

Что нужно из продуктов:

3 литра воды

500 г квашеной капусты

250 г фасоли

1 кг ребер

2 луковицы

250 г кетчупа домашнего (или 2 столовые ложки томатной пасты)

1 столовые ложки муки

50 г сливочного масла

70 г масла для жарки

соль по вкусу

Украинский капустняк - сгонянка (YouTube/КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Как готовить зганянку

Отварите фасоль до полуготовности.

Пожарьте нарезанные ребра на сковородке. Положите ребра салом к низу, чтобы не добавлять дополнительный жир. Также можно приготовить зганянку на копченых ребрышках. Когда ребра станут золотистыми, подсолите их.

К воде с фасолью положите ребрышки и варите, пока фасоль готовится.

Обжарьте до золотистого цвета лук, добавьте туда муку, перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте в зажарку кетчуп или томатную пасту.

Когда фасоль и ребра будут готовы, добавьте в бульон квашеную капусту (перережьте ее немного, чтобы не была длинной). Очень кислую капусту надо промыть в воде.

Добавьте в зганянку зажарку, перемешайте, посолите, попробуйте и проварите до готовности капусту.

Наша ароматная, наваристая зганянка готова. Дайте ей немного настояться и вкушайте! А с процессом приготовления можно ознакомиться на видео: