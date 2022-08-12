Древние украинские блюда, которые готовят до сих пор: рецепты душенины, бигуса и зганянки
Украинская кухня это не только борщ, вареники и котлеты по-киевски. Если копнуть глубже, можно сильно удивиться: сколько на самом деле колоритных рецептов скрывает наша культура! Многие из них готовят до сих пор. Например, бигус, душенину и зганянку.
Рецепты этих традиционных блюд мы подсмотрели на YouTube-канале "Карпатские шкварки" и делимся теперь с вами.
Бигус - древнее блюдо бойковской кухни
В основе бигуса - квашеная свекла, которая с наваристым бульоном образует необычайно вкусный праздничный суп.
Что нужно из продуктов:
- 4 л воды
- 1 кг свиных ребер
- 500 г белой квашеной свеклы
- 2 столовая ложка пшена
- по 1 штуке корня петрушки, лука, моркови
- соль по вкусу
- 1 лавровый лист
- 5 штук душистого перца
- 2 зубчика чеснока
- 200 мл свекольного кваса
Бигус с пирожками (YouTube/КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Как готовить бигус
Возьмите квашеную белую свеклу, приготовленную заранее, или купите "у бабушки".
Порежьте ребра, соберите пену после закипания и варите на медленном огне, чтобы бульон был прозрачным.
Порежьте квашеную свеклу тонкой соломкой. Отправьте свеклу в отдельную кастрюлю, залейте водой, чтобы она покрыла свеклу. Отварите до готовности, это около 10 минут.
Через полчаса посолите бульон. Добавьте туда целую луковицу, морковь, корень петрушки.
Промойте пшено и залейте кипятком на 10 минут, чтобы не горчило.
Когда мясо приготовится полностью, достаньте его на тарелку, чтобы оно остыло и можно было забрать кости и его измельчить.
Слейте из пшена воду, засыпьте крупу в бульон, следом за ним - свеклу. Воду из свеклы не спешите выливать, ею можно будет довести бигус до желаемой кислинки.
Порежьте мясо кубиками, подсаливаем еще бульон, заложите в суп мясо.
Попробуйте бульон, при необходимости долейте воды, где варилась свекла. Суп должен быть с кислинкой. Проварите еще минут пять.
За несколько минут до окончания готовки заложите в бигус лавровый листик и душистый перец.
Пропустите через пресс два зубчика чеснока, проварите еще пять минут.
Наш бигус готов! Дайте ему настояться и затем можно лакомиться этим необычным украинским супчиком.
К слову, лучше всего бигус подходит с картофельными пирогами! Как их приготовить, смотрите ниже на видео:
Душенина - древнее мясное украинское блюдо
Ее готовят из мяса домашнего скота, птицы или их смеси, овощей, пряностей и заправляют специально приготовленным мукой.
Когда-то блюдо готовили в горшочках, где мясо тушилось, или же душилось - отсюда и название блюда. Приготовьте его, это - нереально вкусно!
Что нужно из продуктов:
- 1 кг свинины
- 3 луковицы
- 1 головка чеснока
- 5 столовых ложек муки
- 200 г сметаны
- соль и перец молотый по вкусу
- масло для жарки
- 4 штучки перца горошком
- 2 штуки перца душистого
Душенина - идеальное мясо (YouTube/КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Как приготовить душенину
Нам понадобится глубокая посудина с толстым дном. Налейте на дно 50 мл масла. Пока она греется, нарежьте кубиками три средние луковицы, обжаривайте до легкой прозрачности.
Возьмите мясо - лучше всего подойдет ошеек. Нарежьте мясо добротными кусками, чуть большими, чем шашлык. Обжаривайте и томите мясо с луком.
На сухую сковородку высыпьте муку и поджаривайте на небольшом огне помешивая до кремового цвета. Снимите с огня, залейте сразу холодной водой, постепенно размешивая до однородной консистенции.
Посолите и поперчите мясо с луком, которое хорошо потушилось. Влейте нашу подливку с мукой в мясо. Добавьте головку чеснока, долейте горячей воды или мясного бульона. Добавьте перец горошком и душистый. Оставьте томиться под крышкой на час, мясо должно загустеть.
Добавьте в блюдо 200 мл сметаны, которая придаст мясу легкой кислинки. Отправьте в блюдо лавровый листок и потушите еще немного.
Наше блюдо готово. Приятного аппетита!
Лучше всего есть душенину с чесночными пампушками. Держите видеорецепт:
Зганянка - капустняк, вкус которого ни с чем не сравнить
Еще одно древнее украинское блюдо, которое может быть как супом, так и вторым блюдом, если сделать его гуще.
Интересно, что название зганянка происходит от способа приготовления - когда-то все варили отдельно, а потом совмещали (сгоняли).
Что нужно из продуктов:
- 3 литра воды
- 500 г квашеной капусты
- 250 г фасоли
- 1 кг ребер
- 2 луковицы
- 250 г кетчупа домашнего (или 2 столовые ложки томатной пасты)
- 1 столовые ложки муки
- 50 г сливочного масла
- 70 г масла для жарки
- соль по вкусу
Украинский капустняк - сгонянка (YouTube/КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Как готовить зганянку
Отварите фасоль до полуготовности.
Пожарьте нарезанные ребра на сковородке. Положите ребра салом к низу, чтобы не добавлять дополнительный жир. Также можно приготовить зганянку на копченых ребрышках. Когда ребра станут золотистыми, подсолите их.
К воде с фасолью положите ребрышки и варите, пока фасоль готовится.
Обжарьте до золотистого цвета лук, добавьте туда муку, перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте в зажарку кетчуп или томатную пасту.
Когда фасоль и ребра будут готовы, добавьте в бульон квашеную капусту (перережьте ее немного, чтобы не была длинной). Очень кислую капусту надо промыть в воде.
Добавьте в зганянку зажарку, перемешайте, посолите, попробуйте и проварите до готовности капусту.
Наша ароматная, наваристая зганянка готова. Дайте ей немного настояться и вкушайте! А с процессом приготовления можно ознакомиться на видео:
Ранее мы писали, как приготовить "засыпанную" капусту - древнее украинское блюдо, которое подавали на свадьбу.
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