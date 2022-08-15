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Італійська паста від української кулінарки: цей рецепт підкорив весь світ

Скріншот відео: Італійська паста Болоньєзе
Автор: Світлана Мащенко

Паста Болоньєзе - простий рецепт італійської кухні, який давно підкорив світ. Пропонуємо порадувати рідних і близьких цією нескладною і одночасно - розкішною стравою.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Яловичина - 400-500 г
  • Морква - 2 невеликі (150 г)
  • Цибуля - 1 шт.
  • Селера - 100 г (або 5-6 стебел селери)
  • Томатна паста - 1 ст. л.
  • Томати у власному соку - 400 г
  • Часник - 2-3 зубчики
  • Червоне вино - 100 г
  • Вода - 200 мл
  • Трави італійської кухні - 1 ст. л.
  • Сушений базилік - 0,5 ст. л.
  • Сіль, чорний перець - за смаком
  • Цукор - 0,5 ч. л.
  • Спагеті - 500 г

Скріншот: такою буде наша ідеальна паста

Покрокове приготування

Селеру, цибулю і моркву наріжте на дрібні кубики. Обсмажте на олії цибулю до м'якості, додайте селеру і моркву і обсмажте ще 3-4 хвилини.

Додайте фарш і обсмажте, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Подрібніть часник.

Додайте часник, приправи, сіль, перець, червоне вино, томатну пасту і томати у власному соку. Додайте трохи цукру, щоб збалансувати кислоту томатної пасти.

Накрийте кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 25-30 хвилин.

Зваріть спагетті згідно з інструкцією на упаковці.

Подавайте спагетті разом з соусом Болоньєзе. Зверху можна посипати сиром. Смачного!

Раніше ми писали про стародавні українські страви, які готують досі - душенину, бігус і зганянку.

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