Італійська паста від української кулінарки: цей рецепт підкорив весь світ

Паста Болоньєзе - простий рецепт італійської кухні, який давно підкорив світ. Пропонуємо порадувати рідних і близьких цією нескладною і одночасно - розкішною стравою.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Скріншот: такою буде наша ідеальна паста
Селеру, цибулю і моркву наріжте на дрібні кубики. Обсмажте на олії цибулю до м'якості, додайте селеру і моркву і обсмажте ще 3-4 хвилини.
Додайте фарш і обсмажте, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Подрібніть часник.
Додайте часник, приправи, сіль, перець, червоне вино, томатну пасту і томати у власному соку. Додайте трохи цукру, щоб збалансувати кислоту томатної пасти.
Накрийте кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 25-30 хвилин.
Зваріть спагетті згідно з інструкцією на упаковці.
Подавайте спагетті разом з соусом Болоньєзе. Зверху можна посипати сиром. Смачного!
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