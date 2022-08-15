Итальянская паста от украинского кулинара: этот рецепт покорил весь мир

Паста Болоньезе - простой рецепт итальянской кухни, который давно покорил мир. Предлагаем порадовать родных и близких этим несложным и одновременно - роскошным блюдом.

Ингредиенты:

Говядина - 400-500 г

Морковь - 2 небольшие (150 г)

Лук - 1 шт.

Сельдерей - 100 г (или 5-6 стеблей сельдерея)

Томатная паста - 1 ст. л.

Томаты в собственном соку - 400 г

Чеснок - 2-3 зубчика

Красное вино - 100 г

Вода - 200 мл

Травы итальянской кухни - 1 ст. л.

Сушеный базилик - 0,5 ст. л.

Соль, черный перец - по вкусу

Сахар - 0,5 ч. л.

Спагетти - 500 г

Скриншот: Такой будет наша идеальная паста

Пошаговое приготовление

Сельдерей, лук и морковь нарежьте на мелкие кубики. Обжарьте на растительном масле лук до мягкости, добавьте сельдерей и морковь и обжарьте еще 3-4 минуты.

Добавьте фарш и обжарьте, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Измельчите чеснок.

Добавьте чеснок, приправы, соль, перец, красное вино, томатную пасту и томаты в собственном соку. Добавьте немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатной пасты.

Накройте крышкой и тушите на маленьком огне 25-30 минут.

Сварите спагетти согласно инструкции на упаковке.

Подавайте спагетти вместе с соусом Болоньезе. Сверху можно посыпать сыром. Приятного аппетита!