Итальянская паста от украинского кулинара: этот рецепт покорил весь мир
Паста Болоньезе - простой рецепт итальянской кухни, который давно покорил мир. Предлагаем порадовать родных и близких этим несложным и одновременно - роскошным блюдом.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Говядина - 400-500 г
- Морковь - 2 небольшие (150 г)
- Лук - 1 шт.
- Сельдерей - 100 г (или 5-6 стеблей сельдерея)
- Томатная паста - 1 ст. л.
- Томаты в собственном соку - 400 г
- Чеснок - 2-3 зубчика
- Красное вино - 100 г
- Вода - 200 мл
- Травы итальянской кухни - 1 ст. л.
- Сушеный базилик - 0,5 ст. л.
- Соль, черный перец - по вкусу
- Сахар - 0,5 ч. л.
- Спагетти - 500 г
Скриншот: Такой будет наша идеальная паста
Пошаговое приготовление
Сельдерей, лук и морковь нарежьте на мелкие кубики. Обжарьте на растительном масле лук до мягкости, добавьте сельдерей и морковь и обжарьте еще 3-4 минуты.
Добавьте фарш и обжарьте, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Измельчите чеснок.
Добавьте чеснок, приправы, соль, перец, красное вино, томатную пасту и томаты в собственном соку. Добавьте немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатной пасты.
Накройте крышкой и тушите на маленьком огне 25-30 минут.
Сварите спагетти согласно инструкции на упаковке.
Подавайте спагетти вместе с соусом Болоньезе. Сверху можно посыпать сыром. Приятного аппетита!
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