ua ru
Пн, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Итальянская паста от украинского кулинара: этот рецепт покорил весь мир

Новина українською →
Понедельник 15 августа 2022 08:30
Итальянская паста от украинского кулинара: этот рецепт покорил весь мир Скриншот видео: Итальянская паста Болоньезе
Автор: Светлана Мащенко

Паста Болоньезе - простой рецепт итальянской кухни, который давно покорил мир. Предлагаем порадовать родных и близких этим несложным и одновременно - роскошным блюдом.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Говядина - 400-500 г
  • Морковь - 2 небольшие (150 г)
  • Лук - 1 шт.
  • Сельдерей - 100 г (или 5-6 стеблей сельдерея)
  • Томатная паста - 1 ст. л.
  • Томаты в собственном соку - 400 г
  • Чеснок - 2-3 зубчика
  • Красное вино - 100 г
  • Вода - 200 мл
  • Травы итальянской кухни - 1 ст. л.
  • Сушеный базилик - 0,5 ст. л.
  • Соль, черный перец - по вкусу
  • Сахар - 0,5 ч. л.
  • Спагетти - 500 г

Итальянская паста от украинского кулинара: этот рецепт покорил весь мир

Скриншот: Такой будет наша идеальная паста

Пошаговое приготовление

Сельдерей, лук и морковь нарежьте на мелкие кубики. Обжарьте на растительном масле лук до мягкости, добавьте сельдерей и морковь и обжарьте еще 3-4 минуты.

Добавьте фарш и обжарьте, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Измельчите чеснок.

Добавьте чеснок, приправы, соль, перец, красное вино, томатную пасту и томаты в собственном соку. Добавьте немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатной пасты.

Накройте крышкой и тушите на маленьком огне 25-30 минут.

Сварите спагетти согласно инструкции на упаковке.

Подавайте спагетти вместе с соусом Болоньезе. Сверху можно посыпать сыром. Приятного аппетита!

Ранее мы писали про древние украинские блюда, которые готовят до сих пор - душенину, бигус и зганянку.

Также сообщалось, как приготовить фаршированный перец по-молдавски.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь