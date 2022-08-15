Італійська паста від української кулінарки: цей рецепт підкорив весь світ

Паста Болоньєзе - простий рецепт італійської кухні, який давно підкорив світ. Пропонуємо порадувати рідних і близьких цією нескладною і одночасно - розкішною стравою.

Інгредієнти:

Яловичина - 400-500 г

Морква - 2 невеликі (150 г)

Цибуля - 1 шт.

Селера - 100 г (або 5-6 стебел селери)

Томатна паста - 1 ст. л.

Томати у власному соку - 400 г

Часник - 2-3 зубчики

Червоне вино - 100 г

Вода - 200 мл

Трави італійської кухні - 1 ст. л.

Сушений базилік - 0,5 ст. л.

Сіль, чорний перець - за смаком

Цукор - 0,5 ч. л.

Спагеті - 500 г

Скріншот: такою буде наша ідеальна паста

Покрокове приготування

Селеру, цибулю і моркву наріжте на дрібні кубики. Обсмажте на олії цибулю до м'якості, додайте селеру і моркву і обсмажте ще 3-4 хвилини.

Додайте фарш і обсмажте, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Подрібніть часник.

Додайте часник, приправи, сіль, перець, червоне вино, томатну пасту і томати у власному соку. Додайте трохи цукру, щоб збалансувати кислоту томатної пасти.

Накрийте кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 25-30 хвилин.

Зваріть спагетті згідно з інструкцією на упаковці.

Подавайте спагетті разом з соусом Болоньєзе. Зверху можна посипати сиром. Смачного!