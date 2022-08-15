Італійська паста від української кулінарки: цей рецепт підкорив весь світ
Паста Болоньєзе - простий рецепт італійської кухні, який давно підкорив світ. Пропонуємо порадувати рідних і близьких цією нескладною і одночасно - розкішною стравою.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Яловичина - 400-500 г
- Морква - 2 невеликі (150 г)
- Цибуля - 1 шт.
- Селера - 100 г (або 5-6 стебел селери)
- Томатна паста - 1 ст. л.
- Томати у власному соку - 400 г
- Часник - 2-3 зубчики
- Червоне вино - 100 г
- Вода - 200 мл
- Трави італійської кухні - 1 ст. л.
- Сушений базилік - 0,5 ст. л.
- Сіль, чорний перець - за смаком
- Цукор - 0,5 ч. л.
- Спагеті - 500 г
Скріншот: такою буде наша ідеальна паста
Покрокове приготування
Селеру, цибулю і моркву наріжте на дрібні кубики. Обсмажте на олії цибулю до м'якості, додайте селеру і моркву і обсмажте ще 3-4 хвилини.
Додайте фарш і обсмажте, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Подрібніть часник.
Додайте часник, приправи, сіль, перець, червоне вино, томатну пасту і томати у власному соку. Додайте трохи цукру, щоб збалансувати кислоту томатної пасти.
Накрийте кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 25-30 хвилин.
Зваріть спагетті згідно з інструкцією на упаковці.
Подавайте спагетті разом з соусом Болоньєзе. Зверху можна посипати сиром. Смачного!
Раніше ми писали про стародавні українські страви, які готують досі - душенину, бігус і зганянку.
Також повідомлялося, як приготувати фарширований перець по-молдавськи.