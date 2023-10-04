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На італійському фестивалі одні з музикантів розгорнули прапори "ЛНР" та "ДНР": відео та деталі скандалу

На італійському фестивалі гурт 99 Posse виступив із прапорами "ДНР" (Скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

На італійському музичному фестивалі "Riscossa Populare" у Неаполі розгорнули прапори "ДНР" та "ЛНР". Це зробили учасники колективу 99 Posse.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Newsrnd.com.

Деталі скандалу у Неаполі

Зазначимо, що скандал спалахнув 29 вересня під час виступу гурту 99 Posse.

Музиканти заспівали під прапорами самопроголошених проросійських народних республік Донецької та Луганської на сцені заходу.

"99 Posse на Національному дні народного повстання проти всіх імперіалістичних війн. Італія виходить із НАТО. НАТО виходить з Італії!" - сказано у гаслах групи.

Фестиваль пройшов у так званий "Національний день народного порятунку", організований партією Карк, на віллі Сальветті в Сан-Джованні-а-Тедуччо-Барра, передмістя Неаполя, а також відзначив 80-річчя Чотирьох днів Неаполя.

Зазначимо, що відео з виступом колективу потрапило до соцмережі.

 

Як ми раніше повідомляли, помер відомий український науковець, який пережив полон росіян у "ДНР".

До речі, у Херсоні затримали колаборантку, яка допомагала РФ проводити "референдум".

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