В Италии на фестивале популярная группа развернула флаги "ЛДНР": видео и детали скандала

Детали скандала в Неаполе

Отметим, что скандал разгорелся 29 сентября во время выступления группы 99 Posse.

Музыканты спели под флагами самопровозглашенных пророссийских народных республик Донецкой и Луганской на сцене мероприятия.

"99 Posse на Национальном дне народного восстания против всех империалистических войн. Италия выходит из НАТО. НАТО выходит из Италии!" - сказано в лозунгах группы.

Фестиваль прошел в так называемый "Национальный день народного спасения", организованный партией Карк, на вилле Сальветти в Сан-Джованни-а-Тедуччо-Барра, пригород Неаполя, а также отметил 80-летие Четырех дней Неаполя.

Отметим, что видео с выступлением коллектива попало в соцсети.

Кто такие 99 Posse

99 Posse - популярная итальянская хип-хоп/регги группа, которая была основана в 1991 году.

Большинство их песен посвящено политическим или общественным вопросам, а членов группы считают леворадикалами - течения, сторонники которого выступают за демонтаж иерархий и построение бесклассового общества.

Их альбом " культурный манифест.