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Скумбрія на вугіллі від зірок "МастерШефа": така рибка тане у роті та замінить звичайний шашлик

Неділя 14 квітня 2024 10:44
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Скумбрія на вугіллі від зірок "МастерШефа": така рибка тане у роті та замінить звичайний шашлик Як посмажити рибу на вогні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво та фіналістка 12 сезону програми Ольга Рябенко поділилися весняним рецептом для тих, хто не хоче смажити звичайні шашлики зі свинини чи іншого м'яса. Кухарі пропонують спробувати неймовірно смачну скумбрію на вугіллі.

Як приготувати рибу на вогні та що для цього потрібно, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільний допис, який зірки "МастерШеф" зробили в Instagram.

Для приготування скумбрії на грилі вам знадобляться такі продукти:

  • 2 скумбрії
  • 1 чайна ложка копченої паприки
  • чорний мелений перець та сіль - на смак
  • 4 зубчики часнику
  • сік половини лимона
  • 150 мілілітрів олії
  • спеції для шашлику - на смак та за вашим бажанням.

Почнемо приготування. Почистьте скумбрію та поріжте її на шматочки. Виріжте з неї хребет та видаліть кістки.

Скумбрія на вугіллі від зірок &quot;МастерШефа&quot;: така рибка тане у роті та замінить звичайний шашликЯк посмажити скумбрію на вогні (скріншот)

Зробіть маринад. Змішайте спеції, подрібнений часник та олію з соком лимона. Перекладіть шматочки скумбрії у миску з щільною кришкою або слайдер, залийте маринадом та добре усе перемішайте. Потім залиште рибу на 30 хвилин.

Тим часом займіться багаттям. Коли вугілля буде розпеченим, починайте нанизувати шматочки риби на шампур. Запікайте до готовності, така скумбрія буквально тане у роті та дуже смачна.

Скумбрія на вугіллі від зірок &quot;МастерШефа&quot;: така рибка тане у роті та замінить звичайний шашликГотова скумбрія (скріншот)

Скумбрія на вугіллі - рецепт від Хіменеса-Браво та Рябенко на відео

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, як приготувати святковий салат "хвилинка" лише з 5 продуктів.

Окрім цього, раніше стало відомо, як посмажити рибу у пергаменті.

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