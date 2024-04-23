Итальянский суп Минестроне: вкусный рецепт полезного блюда от Клопотенко
Суп Минестроне считается классическим итальянским блюдом, которое очень полезно и вкусно. И кулинар Евгений Клопотенко делился оригинальным рецептом, в котором добавляет чечевицу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт повара.
Как приготовить Минестроне - рецепт Клопотенко
Для того чтобы сварить это блюдо, вам нужно взять следующие продукты:
- 1 луковицу
- 1 морковь
- 1 зубчик чеснока
- половину баклажана
- половину кабачка или цуккини
- четверть корня сельдерея
- 2 стебля сельдерея
- 2 лавровых листа
- 3 горошины душистого перца
- 2 столовые ложки зеленой чечевицы
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 помидор
- 2,5-3 литра воды
- соль и перец - по вкусу.
Начнем приготовление. Нарежьте половину лука, моркови и четверть корня сельдерея, обжарьте на сковороде без масла. Когда овощи начнут пригорать, переложите их в кастрюлю. Туда же налейте воду, добавьте горошины перца, чеснок и лавровые листья. Проварите бульон в течение 20 минут. Затем доставайте из него все овощи и лавровый лист, они больше не понадобятся.
В это время займитесь другими овощами. Нарежьте вторую половинку моркови и лука, а также по половине баклажана и кабачка. А стебли сельдерея нарезайте тоненько, слайсами.
Снимите кожуру с томата (это можно легко сделать, если опустить помидор в кипяток), нарежьте его кубиками.
Высыпайте в бульон чечевицу, замачивать ее заранее не нужно. Проварите ее 4 минуты, затем добавляйте нарезанные овощи. Потом варите суп еще примерно 10 минут, пока не сварится чечевица. Овощи должны оставаться хрустящими. После этого солите и перчите блюдо и не забудьте добавить оливковое масло. Суп Минестроне готов, подавайте его горячим.
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