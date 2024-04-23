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Итальянский суп Минестроне: вкусный рецепт полезного блюда от Клопотенко

Вторник 23 апреля 2024 07:33
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Итальянский суп Минестроне: вкусный рецепт полезного блюда от Клопотенко Как сварить суп Минестроне (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Суп Минестроне считается классическим итальянским блюдом, которое очень полезно и вкусно. И кулинар Евгений Клопотенко делился оригинальным рецептом, в котором добавляет чечевицу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт повара.

Как приготовить Минестроне - рецепт Клопотенко

Для того чтобы сварить это блюдо, вам нужно взять следующие продукты:

  • 1 луковицу
  • 1 морковь
  • 1 зубчик чеснока
  • половину баклажана
  • половину кабачка или цуккини
  • четверть корня сельдерея
  • 2 стебля сельдерея
  • 2 лавровых листа
  • 3 горошины душистого перца
  • 2 столовые ложки зеленой чечевицы
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 помидор
  • 2,5-3 литра воды
  • соль и перец - по вкусу.

Начнем приготовление. Нарежьте половину лука, моркови и четверть корня сельдерея, обжарьте на сковороде без масла. Когда овощи начнут пригорать, переложите их в кастрюлю. Туда же налейте воду, добавьте горошины перца, чеснок и лавровые листья. Проварите бульон в течение 20 минут. Затем доставайте из него все овощи и лавровый лист, они больше не понадобятся.

В это время займитесь другими овощами. Нарежьте вторую половинку моркови и лука, а также по половине баклажана и кабачка. А стебли сельдерея нарезайте тоненько, слайсами.

Снимите кожуру с томата (это можно легко сделать, если опустить помидор в кипяток), нарежьте его кубиками.

Высыпайте в бульон чечевицу, замачивать ее заранее не нужно. Проварите ее 4 минуты, затем добавляйте нарезанные овощи. Потом варите суп еще примерно 10 минут, пока не сварится чечевица. Овощи должны оставаться хрустящими. После этого солите и перчите блюдо и не забудьте добавить оливковое масло. Суп Минестроне готов, подавайте его горячим.

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