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В Италии проснулся вулкан Стромболи: мощный взрыв попал на видео

Автор: Роман Мирончук

Взрыв вулкана поднял в небо облако пепла

На итальянском острове Стромболи, который находится к северу от Сицилии, активизировался вулкан. Сильный взрыв прогремел в понедельник, 16 ноября, и вызвал выброс большого потока лавы и облако из пепла.

Это случилось в 10:24 по местному времени. В Национальном институте геофизики и вулканологии - обсерватории Этны заявили, что взрыв большой интенсивности наблюдался в течение четырех минут. Об этом сообщает итальянское издание Il Mattino.

Стоит отметить, что жители острова Эолийского архипелага почувствовали взрыв еще пять дней назад. Тогда в некоторых дома даже открылись двери и окна.

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Взрыв вулкана Стромболи (видео: YouTube)

Еще прошлым летом Стромболи напугал жителей и туристов двумя громкими взрывами 19 июля. Тогда все обошлось без жертв. Однако 3 июля произошло несколько сильных взрывов, в результате одного из которых погиб 35-летний турист из Милаццо.

Напомним, на Камчатке проснулся один из самых активных вулканов мира Безымянный. Выброс пепла составил 10 километров. Взрыв произошел поздно вечером. К счастью, ближайший населенный пункт находится в 40 километрах от вулкана.

Ранее в Германии начал просыпаться древний вулкан, который находится возле озера Айфель. При этом последний раз он извергался 13 тысяч лет назад. Ученые беспокоятся, что он может окончательно проснуться.

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