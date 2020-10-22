На Камчатке проснулся один из самых активных вулканов мира: пепел извергается на 10 километров

На Камчатке проснулся вулкан (коллаж РБК-Украина)

На Камчатке началось извержение вулкана

На Камчатском полуострове 21 октября начал извергаться вулкан Безымянный. Выброс пепла составил 10 километров. Взрыв произошел поздно вечером. К счастью, ближайший населенный пункт находится в 40 километрах от вулкана. Как сообщает ТАСС, поскольку вулкан в настоящее время частично закрыт облачностью, более точная оценка масштаба извержения появится только с появлением спутниковых данных.

Отметим, что для ученых извержение не стало сюрпризом, специалисты уже прогнозировали это явление в начале месяца.

Высота вулкана Безымянного достигает трех километров, он расположен в центральной части Ключевской группы вулканов. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи в 40 километрах. Предыдущее мощное извержение произошло 15 марта 2019 года.

На кадрах видео можно увидеть, как огромный столб пепла поднимается из вулкана.

Кстати, свежий вулканический пепел опасен, так как состоит из мелких и тонких остроугольных обломков пород и вулканического стекла, на поверхности мельчайших частиц пепла удерживается электростатический заряд, а также капельки воды и коррозийных кислот. В связи с этим при пеплопадах воздух заметно электризуется, это может привести к поломке электроприборов.

На Камчатке проснулся вулкан

В настоящее время на Камчатке одновременно извергаются два соседних вулкана – Ключевской и Безымянный.

Как мы ранее писали, на Марсе над вулканом обнаружили очень странное облако.