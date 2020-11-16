В Італії прокинувся вулкан Стромболі: потужний вибух потрапив на відео

На італійському острові Стромболі, який знаходиться на північ від Сицилії, активізувався вулкан. Сильний вибух прогримів у понеділок, 16 листопада, і викликав викид великого потоку лави і хмари з попелу.

Це сталося в 10:24 за місцевим часом. У Національному інституті геофізики і вулканології - обсерваторії Етни заявили, що вибух великої інтенсивності спостерігався протягом чотирьох хвилин. Про це повідомляє італійське видання Il Mattino.

Варто зазначити, що жителі острова Еолійського архіпелагу відчули вибух ще п'ять днів тому. Тоді в деяких вдома навіть відкрилися двері і вікна.

Вибух вулкана Стромболі (відео: YouTube)

Ще минулого літа Стромболі налякав жителів і туристів двома гучними вибухами 19 липня. Тоді все обійшлося без жертв. Однак 3 липня відбулося кілька сильних вибухів, в результаті одного з яких загинув 35-річний турист з Мілаццо.

Нагадаємо, на Камчатці прокинувся один з найактивніших вулканів світу Безіменний. Викид попелу склав 10 кілометрів. Вибух стався пізно ввечері. На щастя, найближчий населений пункт знаходиться за 40 кілометрів від вулкана.

Раніше в Німеччині почав прокидатися древній вулкан, який знаходиться біля озера Айфель. При цьому востаннє він вивергався 13 тисяч років тому. Вчені побоюються, що він може остаточно прокинутися.