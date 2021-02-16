В Италии проснулся легендарный вулкан Этна: видео завораживающего извержения

Знаменитый вулкан Этна, который находится на восточном побережье Сицилии, начал снова извергаться. В сети появились видео мощного извержения.
Пользователи Twitter публикуют видео извержения вулкана, на которых можно заметить стекающие потоки лавы. Кроме того, видно клубы дыма, которые идут вверх.
Отметим, что Этна является одним из самых активных вулканов на земле. При этом довольно часто во время извержения можно увидеть потоки раскаленной лавы и выбросы пепла в атмосферу.
Извержение вулкана Этна (видео: YouTube)
Первое доказанное извержение вулкана произошло в 1226 году до н.э. По данным экспертов в горе находится от 200 до 400 вулканических кратеров.
В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается одно из селений, которое находится недалеко от вулкана.
Но это не останавливает местных жителей заселять склоны вулкана, ведь там очень плодородная почва. Это связано с тем, что в остывшей лаве содержится множество минералов и микроэлементов.
Напомним, это не первое извержение Этны в этом году. Вулкан проснулся в конце января 2021 года. Тогда извержение не несло никакой опасности для населения. Но местные власти призывали не приближаться к вулкану.
Ранее на Гавайях проснулся вулкан Килауэа, который вызвал землетрясение. Данный вулкан является самым активным во всем архипелаге.