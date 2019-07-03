В Италии на поле появился большой портрет киевского князя: все подробности

В Италии художник нарисовал на поле портрет Владимира Великого (фото: коллаж РБК-Украина)

Итальянский художник изобразил портрет Владимира Великого на поле

В Италии художник с помощью трактора изобразил на поле 200-метровый портрет правителя Киевской Руси Владимира Святославовича, который также известен, как Владимир Великий. Об этом говорится в сюжете российского телеканала.

Художник Дарио Гамбарина сделал изображение киевского князя до приезда в Италию президента России Владимира Путина. Но неизвестно, как Путин причастен к Владимиру Великому.

В Италии художник нарисовал на поле портрет Владимира Великого (видео: YouTube/Телеканал 360)

Стоит отметить, что в 2016 году кремлевский режим установил киевскому князю памятник в центре Москвы, несмотря на то, что город был основан задолго (1147 год) после смерти Владимира Великого (1015 год).

В 2017 году Россия пыталась присвоить себе дочь Ярослава Мудрого и королеву Франции Анну Ярославну. Путин назвал ее "русской Анной". Позже президент Франции Эммануэль Макрона на встрече с бывшим президентом Украины Петром Порошенко заявил, что ее звали "киевской".

Напомним, что Путин пригласил Трампа в Москву на 75-летие победы в Великой отечественной войне.

Ранее сообщалось о том, что Путин дал еще одно поручение по паспортам РФ для украинцев.

Мы также писали о том, что в Кремле прокомментировали возможную встречу Зеленского и Путина. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент РФ преисполнен прагматизмом в том, что касается международных дел.