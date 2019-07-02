Путин дал еще одно поручение по паспортам РФ для украинцев

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Ответственным за поручение назначен министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел России подготовить предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам Украины, которые желают получить российское гражданство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее поручение на сайте Кремля.

Как сообщается, ответственным за данное поручение назначен министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

"МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", - говорится поручении.

Данное поручение должно быть исполнено до 1 августа.

Напомним, Российская Федерация с 14 июня начала выдачу паспортов жителям самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Сообщалось, что на данный момент одобрены заявления на выдачу паспортов для 1,2 тыс. жителей "ЛНР/ДНР". При этом всего на рассмотрение поступили материалы от 12 тыс. жителей ОРДЛО.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Евросоюз планирует ввести новые санкции против РФ за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил письмо зарубежным партнерам Украины с просьбой расширить санкции в отношении Российской Федерации из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.