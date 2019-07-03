ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Італії на полі з'явився великий портрет київського князя до приїзду Путіна

STYLERЖиття    03.07.2019 - 19:14
В Італії на полі з'явився великий портрет київського князя до приїзду Путіна
В Італії художник намалював на полі портрет Володимира Великого (фото: колаж РБК-Україна)

Італійський художник зобразив портрет Володимира Великого на полі

В Італії художник з допомогою трактора зобразив на полі 200-метровий портрет правителя Київської Русі Володимира Святославовича, який також відомий, як Володимир Великий. Про це йдеться у сюжеті російського телеканалу.

Художник Даріо Гамбарина зробив зображення київського князя до приїзду в Італію президента Росії Володимира Путіна. Але невідомо, як Путін причетний до Володимира Великого.

В Італії художник намалював на полі портрет Володимира Великого (відео: YouTube/Телеканал 360)

Варто зазначити, що в 2016 році кремлівський режим встановив пам'ятник київському князю в центрі Москви, незважаючи на те, що місто було засноване задовго (1147 рік) після смерті Володимира Великого (1015 рік).

В 2017 році Росія намагалася привласнити собі дочку Ярослава Мудрого і королеву Франції Анну Ярославну. Путін назвав її "російською Анною". Пізніше президент Франції Еммануель Макрона на зустрічі з колишнім президентом України Петром Порошенко заявив, що її звали "київською".

Нагадаємо, що Путін запросив Трампа до Москви на 75-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні.

Раніше повідомлялося про те, що Путін дав ще одне доручення щодо паспортів РФ для українців.

Ми також писали про те, що в Кремлі прокоментували можливу зустріч Зеленського і Путіна. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, президент РФ сповнений прагматизмом у тому, що стосується міжнародних справ.

В Італії уперше засудили найманців-бойовиків з Донбасу З України до Італії запустять пором
Новини України Італіяпортрет
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся