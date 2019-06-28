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Путин пригласил Трампа в Москву на 75-летие Победы

Новости » В мире    28.06.2019 - 17:10
Путин пригласил Трампа в Москву на 75-летие Победы
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr com helsinki2018)

Официальное приглашение будет направлено в ближайшее время

Российский президент Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия победы в Великой отечественной войне. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Как заявил Песков, Трамп позитивно воспринял приглашение и сказал, что будет ждать официального приглашения.

При этом Песков подчеркнул, что официальное приглашение, "конечно, в самые ближайшие дни уже будет направлено".

"Действительно, как уже говорилось, Путин пригласил Трампа в следующем году на 75-летие окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны", - сообщил Песков.

Как сообщало РБК-Украина, на саммите G20 в Осаке прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. В ходе двусторонней встречи лидеры стран обсудили ситуацию в Украине, Сирии и Венесуэле, а также обострение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Отметим, в 2019 году на военный парад, который проводится 9 мая, из лидеров государств в Москву приехал только Нурсултан Назарбаев.

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