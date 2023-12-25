IT на експорт. Які країни найбільше цінують українських спеціалістів і платять великі з/п

Український IT-експорт у 2023 році "просів" на тлі війни, проте наші айтішники високо цінуються у більшості країн світу. Українці співпрацюють з багатьма закордонними компаніями та отримують непогані зарплати.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які країни найбільше зацікавлені в українських кадрах і де платять великі зарплати.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: DOU, Національний банк України, HappyMonday.
Українська IT-галузь більшою мірою орієнтується на експорт (більшість сервісних компаній працюють на зовнішньому ринку).
Згідно з даними Нацбанку, перший і другий квартали поточного року були достатньо успішнішими для IT-сфери. Вони принесли 1,675 млрд доларів і 1,702 млрд доларів відповідно.
У третьому кварталі 2023 року обсяг українського ІТ-експорту зменшився на 3,3% (у порівнянні з попереднім кварталом) і склав 1,646 млрд доларів.
На думку низки експертів, четвертий квартал поточного року може показати кращі результати, але про це зможемо говорити дещо згодом.
В цілому більшість фахівців відзначають, що ІТ-експорт повертається нині до цифр, які були ще до початку великої війни. Хоча обсяг ІТ-експорту за місяць тримається на стабільному рівні 500-600 млн доларів (із певними коливаннями).
Ситуація на ринку зараз - не найкраща, але все зміниться (ілюстративне фото: Рixabay)
Найменше українська ІТ-сфера співпрацює нині з Румунією, Грузією, Гібралтаром і Латвією.
А ось до десятки країн, які приносять найбільше виторгу для України, увійшли: США (беззаперечний лідер), Мальта, Велика Британія, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та Нідерланди.
Серед інших країн, які замовляють ІТ-послуги в українських фахівців, - Канада, ОАЕ, Данія, Ірландія, Швеція, Франція, Литва та Бельгія.
Українців цінують за знання, відповідальність та доступність (ілюстративне фото: Рixabay)
В середньому річні зарплати IT-спеціалістів в Україні коливаються від 13 500 доларів до 54 000 доларів - залежно від спеціальності та рівня знань і навичок.
Найближчим до українського IT-ринку за рівнем зарплат є ринок Польщі. Тут українці можуть заробляти в середньому від 19 800 доларів до 50 800 доларів на рік.
У Німеччині річна зарплата айтівців може становити в середньому від 53 800 доларів до 94 800 доларів.
А ось у США IT-фахівців цінують ледь не найбільше. Середня річна зарплата там також залежить від рівня знань і практичного досвіду (Trainee, Junior, Middle та Senior). Вона може стартувати від близько 50 000 доларів і сягати для деяких спеціальностей 125 000 доларів на рік.
Зарплати українців за кордоном залежать від багатьох факторів (ілюстративне фото: Рixabay)
За словами експертів, головна проблема для IT-ринку в Україні зараз - повномасштабна війна. Йдеться, зокрема, про:
Виходячи з цього замовники все більш активно починають аналізувати інші ринки (де менше ризиків та є прогнозованість).
Водночас ІТ-галузь в Україні має високу адаптивність і стабільність, порівняно з іншими провідними індустріями.
Аналітики "стримано" прогнозують, що в майбутньому все зміниться на краще - у першому півріччі 2024 року ситуація на глобальних ринках почне покращуватись, а разом з тим збільшиться і кількість замовлень IT-продуктів і сервісів в українських компаній.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки треба вчитися, щоб перейти в ІТ, а також які професії бувають і де знайти найкращі курси.
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