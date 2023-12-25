IT на экспорт. Какие страны больше всего ценят украинских специалистов и платят большие з/п

Украинский IT-экспорт в 2023 году

Украинская IT-отрасль в большей степени ориентируется на экспорт (большинство сервисных компаний работают на внешнем рынке).

Согласно данным Нацбанка, первый и второй кварталы текущего года были более успешными для IT-сферы. Они принесли 1,675 млрд долларов и 1,702 млрд долларов соответственно.

В третьем квартале 2023 года объем украинского IT-экспорта снизился на 3,3% (по сравнению с предыдущим кварталом) и составил 1,646 млрд долларов.

По мнению ряда экспертов, четвертый квартал текущего года может показать лучшие результаты, но об этом сможем говорить несколько позже.

В целом большинство специалистов отмечают, что IT-экспорт возвращается сейчас к цифрам, которые были еще до начала войны. Хотя объем IT-экспорта за месяц держится на стабильном уровне 500-600 млн долларов (с определенными колебаниями).

Ситуация на рынке сейчас - не самая лучшая, но все изменится (иллюстративное фото: Рixabay)

Какие страны больше всего заинтересованы в украинцах

Меньше всего украинская IT-сфера сотрудничает сейчас с Румынией, Грузией, Гибралтаром и Латвией.

А вот в десятку стран, которые приносят больше всего выручки для Украины, вошли: США (безусловный лидер), Мальта, Великобритания, Кипр, Израиль, Швейцария, Германия, Эстония, Польша и Нидерланды.

Среди других стран, заказывающих IT-услуги у украинских специалистов - Канада, ОАЭ, Дания, Ирландия, Швеция, Франция, Литва и Бельгия.

Украинцев ценят за знания, ответственность и доступность (иллюстративное фото: Рixabay)

Где украинцам платят большие зарплаты

В среднем годовые зарплаты IT-специалистов в Украине колеблются от 13 500 долларов до 54 000 долларов - в зависимости от специальности, а также уровня знаний и навыков.

Ближайшим к украинскому IT-рынку по уровню зарплат является рынок Польши. Здесь украинцы могут зарабатывать в среднем от 19 800 долларов до 50 800 долларов в год.

В Германии годовая зарплата айтишников может составлять в среднем от 53 800 долларов до 94 800 долларов.

А вот в США IT-специалистов ценят едва ли не больше всего. Средняя годовая зарплата там также зависит от уровня знаний и практического опыта (Trainee, Junior, Middle и Senior). Она может стартовать от около 50 000 долларов и достигать для некоторых специальностей 125 000 долларов в год.

Зарплаты украинцев за границей зависят от многих факторов (иллюстративное фото: Рixabay)

Основные проблемы IT-рынка в Украине

По словам экспертов, главная проблема для IT-рынка в Украине сейчас - полномасштабная война. Речь идет, в частности, о:

мобилизации работников

потере клиентов

усложненных возможностях для переговоров с новыми заказчиками

постоянных обстрелах

угрозах блекаутов

потребности в создании безопасных условий труда для специалистов

сложности в получении разрешений для украинцев (мужчин) на временный выезд за границу - на важные мероприятия или переговоры

экономической ситуации в стране

Исходя из этого заказчики все более активно начинают анализировать другие рынки (где меньше рисков и есть прогнозируемость).

В то же время IT-отрасль в Украине обладает высокой адаптивностью и стабильностью по сравнению с другими ведущими индустриями.

Аналитики "сдержанно" прогнозируют, что в будущем все изменится к лучшему - в первом полугодии 2024 года ситуация на глобальных рынках начнет улучшаться, а вместе с тем увеличится и количество заказов IT-продуктов и сервисов у украинских компаний.