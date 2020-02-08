История Золушки: как сейчас живет первый победитель Голоса країни

Победитель Голос країни 1 сезон Иван Гензера (Фото: facebook.com/ivan.ganzera)

Победитель первого шоу Голос країни Иван Гензера рассказал, как сложилась его жизнь после триумфа на конкурсе

Победитель Голосу країни 1 сезон Иван Ганзера спустя 9 лет после своего триумфа на всеукраинском вокальном шоу продолжает выступать по всей стране с песнями и откровенно признается, что его судьба действительно похожа на историю о Золушке.

Артист рассказал, как сложилась его жизнь после оглушительной победы на конкурсе Голосу країни, которая также принесла ему встречу со своей второй половинкой, и раскрыл свои планы на будущее. Иван в интервью "ЖВЛ" (Життя відомих людей) отметил, что невероятно счастлив возможностью оставаться тем, кем он есть на самом деле - певцом.

У парня с самого детства були проблемы со зрением. Мама Ивана решила, что сыну в будущем будет проще с профессией, если он займется музыкой и станет развивать свои таланты - мальчик с 13 лет пел в родном селе Калиново под Харьковом на свадьбах и всевозможных мероприятиях. Гензера рассказал, что именно она и повела его в музыкальную школу, и стала "локомотивом" в его песенной карьере.

"Тогда моя мама работала начальником отделения почты и получала в месяц 52 гривны, а я мог за вечер заработать 30. Таких вечеров у меня было много", - рассказывает Гензера.

Через некоторое время Иван стал настоящей звездой в родном регионе, но планировал покорить своим голосом всю страну. Парень стал участвовать в многочисленных кастингах, но ему постоянно отказывали.

Ганзера решил, что "слепой" проект Голос країни может стать для него идеальным шансом. И вот он отправился в Киев, произвел фурор на прослушиваниях, покорил всех четвырых судей и добился оглушительной победы со своей песней "Не плач, тато", которую посвятил отцу. Прямо на сцене после своей виктории Иван пообещал купить родителю автомобиль, и сдержал свое слово.

Добавим, что благодаря папе Иван также познакомился со своей будущей женой Ольгой. Это произошло после одного из шоу, когда к нему подошла девушка зритель и попросила вместе сфотографироваться. Парень ответил отказом и ушел, но его догнал отец и вернул, чтобы сделать с ней снимок.

Спустя некоторое время Иван начал переписку с Олей в сети, и чрез полгода ежедневных бесед в интернете решился пригласить ее на свидание.

"Мы где-то погуляли по Киеву, где-то посидели. Я ей тогда пообещал, что куплю ей собаку - она очень хотела собаку - но до сих пор еще не купил", - улыбается певец.

Примечательно, что решение Ивана и Оли заключить брак не обрадовало его и ее родителей.

"Моя мама хотела для меня другую жену: спокойную, которая будет сидеть дома, готовить еду, нянчить детей, а Оля немного с огоньком", - рассказал Иван.

Но после того, как супруга зимой 2014 года сделала своему избраннику самый главный подарок в жизни - родила дочку Софийку (девочку назвали в честь любимой артистки Ивана Ротару) - ребенок фактически изменил отношение родителей Ивана и Ольги.

Добавим, что жена Ганзеры не только занимается всеми работами по хозяйству, но и стала менеджером певца.

Ганзера рассказал о настоящем потрясении, когда его мама умерла от рака. Для лечения семья продала автомобиль и родительский дом, Иван был рад любой работе, чтобы собрать деньги на операцию, но, к сожалению, ее жизнь удалось продлить только на год.

Победитель шоу Голос країни 1 сезон Иван Ганзера рассказал про жизнь после триумфа (Фото: скриншот)

Сейчас Иван смог заработать на собственную квартиру в Житомирской области. 6-летняя Софийка обожает петь и мечтает стать артисткой.

Напомним, что Иван Гензера ранее рассказывал об угрозах, которые ему стали поступать несколько лет назад после исполнения песни, посвященную президенту РФ "Путину хана". Злоумышленники даже перешли к выполнению угроз и разгромили автомобиль супруги певца.

Добавим, что после победы в вокальном шоу артист записывал немало русскоязычных песен. Но когда началась Революция Достоинства, изменил свою позицию и начал петь украиноязычные песни.

Кроме того, Иван с началом российско-украинской войны начал выступать в горячих точках и даже специально создал репертуар для концертов на Донбассе. Также он участвовал в благотворительных концертах, помогал собрать миллионы гривен для помощи армии.

Победитель шоу Голос країни 1 сезон Иван Ганзера рассказал про жизненную драму