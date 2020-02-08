Історія Попелюшки: як зараз живе перший переможець Голосу країни

Переможець Голос країни 1 сезон Іван Гензера (Фото: facebook.com/ivan.ganzera)

Переможець першого шоу Голос країни Іван Гензера розповів, як склалося його життя після тріумфу на конкурсі

Переможець Голосу країни 1 сезон Іван Ганзера через 9 років після свого тріумфу на всеукраїнському вокальному шоу продовжує виступати по всій країні з піснями та відверто зізнається, що його доля дійсно схожа на історію про Попелюшку.

Артист розповів, як склалося його життя після оглушливої перемоги на конкурсі Голосу країни, яка також принесла йому зустріч зі своєю другою половинкою, і розкрив свої плани на майбутнє. Іван в інтерв'ю "ЖВЛ" (Життя відомих людей) зазначив, що неймовірно щасливий можливістю залишатися тим, ким він є насправді - співаком.

У хлопця з самого дитинства були проблеми із зором. Мама Івана вирішила, що сину в майбутньому буде простіше з професією, якщо він займеться музикою і стане розвивати свої таланти - хлопчик з 13 років співав у рідному селі Калиново під Харковом на весіллях та всіляких заходах. Гензера розповів, що саме вона й повела його до музичної школи, і стала "локомотивом" в його пісенній кар'єрі.

"Тоді моя мама працювала начальником відділення пошти та отримувала в місяць 52 гривні, а я міг за вечір заробити 30. Таких вечорів у мене було багато", - розповідає Гензера.

Через деякий час Іван став справжньою зіркою в рідному регіоні, але планував підкорити своїм голосом всю країну. Хлопець став брати участь у численних кастингах, але йому постійно відмовляли.

Ганзера вирішив, що "сліпий" проект Голос країни може стати для нього ідеальним шансом. І ось він вирушив до Києва, справив фурор на прослуховуваннях, підкорив усіх четвырых суддів і домігся оглушливої перемоги зі своєю піснею "Не плач, тату", яку присвятив батькові. Прямо на сцені після своєї вікторії Іван пообіцяв купити батькові автомобіль, і дотримав своє слово.

Додамо, що завдяки татові Іван також познайомився зі своєю майбутньою дружиною Ольгою. Це сталося після одного з шоу, коли до нього підійшла дівчина глядачка і попросила разом сфотографуватися. Хлопець відповів відмовою та пішов, але його наздогнав батько і повернув, щоб зробити з неї знімок.

Через деякий час Іван почав листування з Олею в мережі, і через півроку щоденних бесід в інтернеті зважився запросити її на побачення.

"Ми погуляли Києвом, десь посиділи. Я їй тоді пообіцяв, що куплю їй собаку - вона дуже хотіла собаку - але досі ще не купив", - посміхається співак.

Примітно, що рішення Івана та Олі укласти шлюб не обрадувало його та її батьків.

"Моя мама хотіла для мене іншу дружину: спокійну, яка буде сидіти вдома, готувати їжу, няньчити дітей, а Оля трохи з вогником", - розповів Іван.

Але після того, як дружина взимку 2014 року зробила своєму обранцеві найголовніший подарунок у житті - народила доньку Софійку (дівчинку назвали на честь улюбленої артистки Івана Ротару) - дитина фактично змінила ставлення батьків Івана і Ольги.

Додамо, що дружина Ганзери не тільки займається всіма роботами по господарству, але і стала менеджером співака.

Ганзера розповів про справжнє потрясіння, коли його мама померла від раку. Для лікування родина продала автомобіль і батьківський будинок, Іван був радий будь-якій роботі, щоб зібрати гроші на операцію, але, на жаль, її життя вдалося продовжити тільки на рік.

Переможець шоу Голос країни 1 сезон Іван Ганзера розповів про життя після тріумфу (Фото: скріншот)

Зараз Іван зміг заробити на власну квартиру в Житомирській області. 6-річна Софійка обожнює співати та мріє стати артисткою.

Нагадаємо, що Іван Гензера раніше розповідав про погрози, які йому стали надходити кілька років тому після виконання пісні, присвяченій президенту РФ "Путіну хана". Зловмисники навіть перейшли до виконання погроз і розгромили автомобіль дружини співака.

Додамо, що після перемоги у вокальному шоу артист записував чимало російськомовних пісень. Але коли почалася Революція Гідності, змінив свою позицію і почав співати україномовні пісні.

Крім того, Іван з початком російсько-української війни почав виступати в гарячих точках і навіть спеціально створив репертуар для концертів на Донбасі. Також він брав участь у благодійних концертах, допомагав зібрати мільйони гривень для допомоги армії.

Переможець шоу Голос країни 1 сезон Іван Ганзера розповів про життєву драму