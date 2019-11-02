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История простого парня: в сети показали раритетное фото Гончарука

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В сети опубликовали фото из юности премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Фото Алексея Гончарука, который сейчас занимает должность премьер-министра Украины,тринадцатилетней давности опубликовали в соцсетях. Фотографию в Facebook показал его друг и знакомый Алексей Павловский.

"Справа - сегодняшний премьер-министр Украины, 13 лет назад. - История простого парня с большой миссией в будущем", - написал Павловский.

На снимке два молодых парня стоят на фоне балкона в одном из районов столицы. Гончарук надел джинсы и джинсовую куртку, а свой образ дополнил солнцезащитными очками.

Алексей гончарук с Алексеем Павловским (facebook.com/pavlovskiyad)

Пользователи сети отреагировали на фото-воспоминание Павловского в комментариях.

  • По-моему то, что надо.
  • Шо це має означати?Нам тішитись, що він тринадтцять років тому носив джинсовку і був "не ЛОХ "як приЗЕденти може, щось інакше щоб його поважати?Я б хотів знати що в мені не так що я маю таку відразу до простих пацанів більшу ніж до колишньої влади бариг.
  • Клевый.
  • Класс.
  • Время так летит.

Скриншот комментариев

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