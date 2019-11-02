Історія простого хлопця: в мережі показали раритетне фото Гончарука

Фото Олексія Гончарука, який зараз займає посаду прем'єр-міністра України,тринадцятирічної давності опублікували в соцмережах. Фотографію в Facebook показав його друг і знайомий Олексій Павловський.

"Праворуч - сьогоднішній прем'єр-міністр України, 13 років тому. - Історія простого хлопця з великою місією в майбутньому", - написав Павловський.

На знімку два молодих хлопця стоять на тлі балкона в одному з районів столиці. Гончарук надів джинси і джинсову куртку, а свій образ доповнив сонцезахисними окулярами.

Олексій гончарук з Олексієм Павловським (facebook.com/pavlovskiyad)

Користувачі мережі відреагували на фото-спогад Павловського в коментарях.

По-моєму те, що треба.

Шо це має означати?Нам тішитись, що він тринадтцять років тому носив джинсовку і був "не ЛОХ "як приЗЕденти може, щось інакше щоб його поважати?Я б хотів знаті що в мені не так що я маю таку відразу до простих пацанів більшу ніж до колишньої влади бариг.

Кльовий.

Клас.

Час так летить.

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