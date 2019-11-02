Історія простого хлопця: в мережі показали раритетне фото Гончарука

В мережі опублікували фото з юності прем'єр-міністра України Олексія Гончарука
Фото Олексія Гончарука, який зараз займає посаду прем'єр-міністра України,тринадцятирічної давності опублікували в соцмережах. Фотографію в Facebook показав його друг і знайомий Олексій Павловський.
"Праворуч - сьогоднішній прем'єр-міністр України, 13 років тому. - Історія простого хлопця з великою місією в майбутньому", - написав Павловський.
На знімку два молодих хлопця стоять на тлі балкона в одному з районів столиці. Гончарук надів джинси і джинсову куртку, а свій образ доповнив сонцезахисними окулярами.
Користувачі мережі відреагували на фото-спогад Павловського в коментарях.
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